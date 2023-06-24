爲何要有頭等艙？K董親曝內幕

知名YouTuber「木曜4超玩」日前發布「下班去吃飯」系列新影片，邀請星宇航空董事長「Ｋ董」張國煒飛到馬來西亞檳城。張國煒也毫無董座包袱，大談航空業的內幕。張國煒也透露，關鍵是在「我有」頭等艙，因為很多高檔的廠商很重視產品的定位，所以不是為了要賣頭等艙而設置，而是要讓星宇在廠商初步定位時，能夠獲得更高的等級。

對於主持人提問說「為甚麼要設立頭等艙」，張國煒表示，不是因為要賣頭等艙而去設立頭等艙，重點是在「我有」，因為很多高檔的酒類、餐食供應商，「他們會很在乎我們有沒有頭等艙的產品，有才會願意供給給我」。

張國煒也解釋，有些供應商會因為沒有頭等艙，「我不要跟你交陪」，在精品界來講，包括酒類、飲食甚至魚子醬，廠商都很在乎他的產品是供應在甚麼樣的環境裡面、被定位在哪一個等級。

張國煒也補充，就算是說97%接近頭等艙的商務艙，或是說「Business+」、「Premium Business」，但「你不是頭等艙，就不是頭等艙」，因為他以前也有試過用這種方式，其實很難說服廠商，而且每年廠商的供給量都有限，很難大量的提供給商務艙的旅客，所以仍必須是頭等艙才願意提供。

張國煒也透露，星宇航空剛成立時，出去介紹自己也都會被問說「你有甚麼艙等」，不是因為要來搭乘，而是要初步定位這家航空公司屬於甚麼等級，所以頭等艙是因為這些原因來的，不是想大家所想的那樣。

對於其他航司的頭等艙，有床等很浮誇的設備，張國煒說，去航展都會看到很多的靈感，但還是要考量到飛機的大小，擺放的位置，還有整個餐車、搬運行李的動線問題，避免運務上的問題。他也提到，每一張座椅都要經過16G的撞擊測試，不是想怎麼弄就怎麼弄，很多草圖設計都要花很長的時間才能解決這些問題。

張國煒也說，乘客會在乎的是「我要甚麼」，不太會管航司要怎麼運作，但他做為航空公司，必須要找到平衡點，不能因此造成空服員的困難，畢竟也不是非常認真的要銷售頭等艙，「更重要的是我們有(頭等艙)，對真正有需求的人，我們提供得出來」。

（中時新聞網 陳政嘉）