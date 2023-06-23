SUM加盟年會 疫後擴大回歸

由匯豐汽車號召成立的中古車商聯盟SUM尚盟汽車服務事業，加盟主年度大會在疫情後今年重磅回歸，除包下高雄萬豪逾300個房間，集結568家加盟主擴大辦理，根據最新統計，疫情三年SUM品牌知名度自70％逆勢提升至89.6％，累計服務車主也突破51萬名，穩居市場領導地位。

匯豐是台灣最大汽車經銷商，這次SUM加盟主年度大會，集結全台568家加盟主，包括357家車商及211家保修加盟主，疫後首度回歸，為聯盟設立以來規模最大。

匯豐指出，近三年雖有疫情干擾，不過聯盟營運績效卻持續提升，SUM汽車官網每日不重複流量自13,652躍升至26,335，會員數則持續成長至目前超過7.3萬位，聯盟成立19年以來，累計中古車買賣及汽車保修，也已服務超過51萬名車主。

匯豐指出，過去每年都會舉辦的SUM聯盟年度大會，除表揚績優加盟主，也促進聯盟成員彼此交流，共同為中古車買賣及汽車保養維修服務建構安心、信賴及透明的友善環境。而在疫情期間停辦三年後，今年隨著相關管制解封，因此決定擴大辦理。

匯豐強調，SUM聯盟各項數據紀錄並未因疫情而停滯，例如SUM推動的「YES認證」，由全台16位平均年資超過15年汽車修護資歷的查定師，每年認證車輛超過3萬輛，累積認證總數已超過24萬輛。

另SUM聯盟提供售前五大保證（非泡水車、無重大事故車、非變造車、非黃底計程車及業界唯一里程保證車），及售後保固，在購車後可享有全台211家的SUM保修聯盟售後保養服務，依不同車型，最高可享有2年或5萬公里保固升級服務，也已讓21萬名車主安心購車。