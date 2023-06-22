全台觀光工廠 推小確幸拚人氣

為迎接暑假及搶攻端午節假期旅遊商機，全台各地觀光工廠動起來，包括彰濱五大觀光工廠的台灣玻璃館、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠，及台灣優格餅乾學院，聯袂推出活動搶市。其中，台灣玻璃館擁有全台唯一玻璃媽祖廟－台灣護聖宮，配合推出「八仙過海慶端陽」活動，與鹿港端午節划龍舟活動，相互輝映。

為慶祝今年觀光工廠20周年，全台觀光工廠即日起至8月30日，推出觀光工廠旅遊年的巴士列車尋寶趣活動。工業局表示，全國共有160多家的觀光工廠，其中105家觀光工廠參與此活動，只要找到各觀光工廠內的巴士列車，並與列車合照或參加互動遊戲，即可現場兌換精美小禮或專屬優惠。

中部的彰濱五大觀光工廠，包括台灣玻璃館、卷木森活館、白蘭氏健康博物館、緞帶王觀光工廠，及台灣優格餅乾學院，即日起至7月31日止，推出促銷活動，凡任選一家觀光工廠，館內消費滿388元，即可蒐集一個截章，凡集滿任二館的截章，可在任館兌換價值超過500元的端午福袋一份。

北部的觀光工廠－葡萄王健康活力能量館，雲林縣的福祿壽觀光酒廠，及「源順芝麻觀光油廠」也呼應巴士列車尋寶趣活動。南部的觀光工廠－奇美食品幸福工廠，在此檔期，推出暑假最大柯南電影形象館，拍照打卡周周抽好禮助興。

台中市觀光旅遊局表示，市府斥資2,500萬元進行台中大安濱海樂園設備升級，並辦理營運移轉（OT）案，給「向海那漾公司」後，透過民間資源提升旅客服務中心軟硬體能量，打造全台首座合法濱海豪華露營區，於6月25日試營運，7月1日正式對外開放。