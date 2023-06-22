雄獅衝郵輪業務 營收進補

雄獅旅行社看好郵輪旅遊市場，今年與同業合包「歌詩達郵輪莎倫娜號」推出24趟次海上假期，明（2024）年更多管齊下，與同業合包「MSC地中海榮耀號」和「奇寶郵輪南極追夢號」，並攜手全球前三大郵輪集團之一的挪威郵輪控股集團，獨家引進防疫期間斥資1億美元改裝的「挪威奮進號」（Norwegian Spirit），推出26趟次三至九天不等海上假期，期能創造更大營運動能，衝高營收。

邊境解封後，跨境旅遊市場雖回溫，但國際航空運能尚未完全恢復到疫前水準，旅行社須採包機、包船策略，方能強化營運動能。尤其郵輪因載客量大，成為業者拚動能、衝出經濟規模的「渦輪增壓器」。雄獅今年即與同業合作，聯合包下歌詩達郵輪「莎倫娜號」，操作7月至9月出發的22趟次航程，目前銷售8成。雄獅預估可接待8,000至8,200人次，加上Fly Cruise預估營收可達2.5億元。

雄獅2024年與六家同業合包「MSC地中海榮耀號」，噸位達17.2萬噸、載客量5,686人，是目前航行於亞洲區域最大且最新的郵輪，雄獅與同業合作推出業界首創「基隆－那霸」雙母港航線，於1至3月推出12航次赴沖繩、宮古島、石垣島行程，按比例計算，雄獅約可接待7,000至7,500人。雄獅攜手元本旅遊合包的奇寶遊輪「南極追夢號」，將於2024年12月啟航，17日行程早鳥價即近70萬元，元本與雄獅各自銷售65間頂級艙房，若完銷則營收近1.2億元。

雄獅獨家引進的「挪威奮進號」，將於2024年6月至9月以基隆、高雄雙母港推出26趟次航程，並設計三天起至九天不等的海上假期遊程，若完銷則可接待約6萬人，結合港口經濟及周邊觀光資源，預估將為台灣創造逾20億元的郵輪觀光產值。