金流、生成式AI 成遊戲業拓展最強助力

疫情三年，台灣遊戲產業蛻變重生。受惠於全球金流的便利性及生成式AI技術，加速台灣遊戲業者布局海外的腳步，今年幾乎每家遊戲公司均重啟海外發展計畫。

受疫情影響，出國不易，線上遊戲成了玩家主要娛樂，雖然市場大好，但是台灣受限遊戲產品供應源頭多半來自中國遊戲公司，不料中國受封控影響，產品產出銳減，使得自我研發能量不足的台灣遊戲廠商陷入代理產品選擇不多的窘境。

為蛻變重生，國內遊戲業者開始思考新的出路。除先盤點自己的優勢，重新審視既有IP，並賦予新的可能性，也捨棄過去找代理商的模式，改自行營運全球平台，像是傳奇網路將最受歡迎的經典端遊「聖境傳說」重新改版，推出全球版本。

又如宇峻科技將台灣受歡迎的博弈休閒類型產品，透過全球性平台來主打美國市場；鈊象科技則是在東南亞初試啼聲，後勢看俏。

業者表示，金流的便利性讓代理商的重要性式微，包括行銷及金流，業者都可以透過線上操作，是遊戲業者紛紛轉進全球性遊戲平台的原因。

另一個原因是借助生成式的AI，幫助業者快速生成符合各國法令、民情及消費者喜愛的行銷文件。

傳奇網路表示，近期利用生成式AI，快速將遊戲的簡介、內容及操作指引等翻譯成多國語言，不但省下不少人力，還可加速版本及新劇情的更新節奏。

還有智冠科技整合旗下各部門的服務，成為遊戲及網路運營服務商，準備承接大陸及東南亞遊戲業者落地台灣的生意。