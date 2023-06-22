遊戲族群迎旺季 祭海外拓展計畫

疫後時代來臨，加上暑假旺季加持，大宇資、智冠、鈊象、弘煜科、傳奇等遊戲公司均有海外拓展業務計畫。

其中，主打日系風格的遊戲研發公司弘煜科技，為搶占暑假商機，宣布將於日本市場推出自製遊戲BB-FANTASY，此為手遊與頁遊版本共構的產品；傳奇網路則將旗下最受歡迎的遊戲「聖境傳說」，以全新全球版本的型式推出，搭載各國語系，鎖定日本、歐洲及東南亞市場，已於5月初上線，預計熱度可延續至暑假。

宇峻科技及鈊象科技則規劃以博弈類型遊戲進軍美國市場，宇峻5月以「YAAS歐耶娛樂城」打頭陣，鈊象科技在美國的休閒遊戲市場現已有二個平台，持續穩定成長。

大宇資訊算是今年布局海外市場最積極的一家，為此，遠赴印度成立遊戲研發中心，迄今累計投資逾3億元，預計7月推出第一人稱生存射擊遊戲「掠奪者六號」（RAIDER SIX），目前雙平台（iOS及Android）的預登錄人數近160萬人（至6月20日），該研發中心也規劃陸續推出其他動作類型的自研商品。

智冠科技預計7月下旬赴大陸參加ChinaJoy遊戲展覽，將展示一站式服務，包括金流、雲端、行銷廣告、社群服務及遊戲營運等，爭取成為海外遊戲業者落地台灣市場的首選夥伴。

遊戲股王鈊象除了美國市場，今年海外也是多點開花，東南亞市場的休閒遊戲均有成長，中國市場在麻將遊戲及商用機台都有回溫。

在台灣市場，歐買尬以既有遊戲IP「LUNA」，利用ChatGPT（生成式AI）與Midjourney（AI繪圖），快速生成內容素材，包含遊戲場景、新手指引、人物角色及故事劇本等，短短三個月打造出台灣首款AI手機遊戲，搶占暑假旺季商機。

遊戲橘子暑假也鎖定台灣，主打旗下的人氣遊戲「新楓之谷」改版產品，目前預登錄活動創下新高，改版產品將推出全新職業「卡莉」，分四個階段釋出新內容。