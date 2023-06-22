美容保健業 結盟搶市再現

搶攻疫後商機，美容保健業打群架，結盟風潮再現！繼葡萄王分別與統一、全宇-KY合作，軒郁併購國內知名洗沐品牌－阿原，將於7月1日開始併入營收；大樹攜手晨暉進軍東協市場，首款紅麴錠劑產品，預計第三季上市，在在帶動產業進入新一波的成長高峰。

法人表示，新冠疫情帶動產業大洗牌，加速保健品成長力道，而美容則在消費力和經濟活動回復下，營運將進入爆發期，為了搶攻疫後商機，產業結盟成趨勢，藉由資源的整合和優勢，攜手打世界盃，將成勝利方程式。

軒郁第一季獲利翻倍，EPS高達3.11元，斥資6,300萬元取得「阿原YUAN」45％股權，躍居單一最大股東。軒郁表示，隨著加入阿原，將透過技術合作、資源整合，一起打造綠色產品生態鏈。阿原在地深耕18年，在陽明山國家公園設有全台唯一的雙認證有機農場，旗下擁有21間實體專櫃與海外23家品牌專門店。

另外，台塑生醫分別和大江、大樹結盟，台塑生醫在2021年以2.5億元參與大江旗下和康生私募案，取得約9.78％股權後，正式與大江共組台灣生技大聯盟平台，進軍保健、美膚、醫材領域，同步挹注資本與技術，將台灣生技產業推向全球戰場。

最近台塑生醫又和大樹成為策略夥伴，旗下系列保健美容品，將透過大樹馬來西亞子公司銷售至東協市場。

麗豐積極布局大健康產業，在入股普生成為第一股東後，瞄準普生握有專利原料P113抗菌胜肽的利基，積極協助普生打開通路知名度，在兩岸建構通路。

麗豐目前主營通路克麗緹娜超過5,000家，今年設定400家的淨增店目標，第一季已達標65家。該公司100％持股的「慷碩生醫林口中心」已啟用，目前以P113＋口腔護理系列、天然鹼性水為主力，預期下半年布局再生醫學事業。