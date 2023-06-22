台塑深化兩岸觸角 力保收益動能

因應中美角力未歇、大陸需求復甦趨緩震盪，台塑企業兩岸石化啟動循環經濟及高值、差異化布局，力保收益能量。

除了既有耕耘的可分解、回收等綠色產品之外，台塑高效能PP熔噴濾材、雙離子抗沾黏複合膠粒，南亞減白過濾血袋及熱塑性生物可分解塑膠（PBAT），及台化的特殊級PP（用於汽車材料）及高值化PS/ABS（家電、3C、汽車材料用），以及南亞電路板的高階IC載板等產品，都持續加速推展。

此外，呼應碳中和趨勢，台塑企業持續規劃建置再生能源及儲能設備、購買綠電憑證及碳權，目前已建置4.2MW，每年約可減排2,682噸CO2，未來將加碼建置184.3MW太陽光電設施，每年約可發電232,053千度，減少19萬噸CO2。

至於台塑企業斥資54億元，在麥寮園區著手興建日產10萬噸的海水淡化廠，預定今年底完工運轉。

台塑企業表示，全球能源轉型布局趨勢，大陸電動汽車、鋰電池、太陽能電池異軍突起，躍居外銷「新三樣」。

為此，新能源事業、車用、5G及AI智慧化世代之需求趨勢商機，成為部署焦點，包括寧波廠石化原料產能擴建，開發高值化應用；南亞惠州廠的電子材料等擴建工程，以鞏固全球電子材料的市場龍頭地位。

其中，南亞在小晶片封裝與異質晶片整合等先進技術發展下，高階IC載板需求持續成長，樹林廠一期與昆山廠二期的ABF載板新產能已經陸續貢獻營收，而樹林廠二期預計於2024年第一季量產。

台化面對大陸新增產能，將持續增加差別化銷售比例與分散市場，各項產品差別化目標占比分別為PS 50％、ABS 42.3％、PP 55％、PC 35％，並努力降低大陸市場的銷售比例；寧波新增ABS新產能25萬噸，持續鞏固大陸市占，並積極往RCEP免關稅國家銷售。