台塑 搶攻歐洲、中南美洲市場

台塑企業美國石化事業趁著經濟解封、天然氣等能源成本趨緩，在成本競爭利基，搭配擴產計畫下，蓄勢開拓歐洲、墨西哥及中南美洲等新市場利基。

台塑企業認為，因台塑美國公司多項改善案，及位於路易斯安那州的PVC、德州VCM廠區將於今年完成去瓶頸擴建並投產，並增設一座重沸物處理系統，使PVC產線更為完善，提升競爭力。伴隨今年美國石化業各主要產品需求將較去年底回暖，石化原料價格回穩，產品價格預計也將觸底反彈，有助美國公司獲利表現優於去年。

根據美國商務部普查局最新公布，美國新屋開工遠勝預期，施工中公寓住宅創史高。5月新屋開工率月增21.7％，達163.1萬戶、年增5.7％，創2022年4月來最高，遠優於市場預期的140萬戶，月增率也創2016年10月來最高，有助支撐PVC行情。

台塑美國公司、南亞美國公司及南亞美洲公司去年營收84億美元，年增27％。美國石化業部分，去年上半年因航運及本土鐵路運輸壅塞、石化原料上漲，加上整體需求延續2021年水準，獲利維持高檔；惟下半年升息以及對經濟衰退的擔憂加劇和北美新增產能陸續開出，加上市場需求持續下滑走低，導致下半年獲利減少。

台塑企業表示，台塑美國公司以北美市場為主力，著重在開發高成長及高附加價值市場，並以逐年逐步降低一次性塑膠的銷售為策略。外銷則配合擴建產能，已在歐洲各地區建立保稅倉庫及發貨儲運站，並透過合約經銷商及代理商進行推銷，將出口市場重心放在歐洲市場。另也著重於保持墨西哥及中南美洲市場，以享運費競爭優勢。

為支援產品應用升級，台塑美國公司（台塑持股22.66％）持續展開產能擴充部署。投資1.37億美元的德州VCM廠去瓶頸工程，年增15.1萬噸，已於3月完工；斥資2.11億美元路州PVC廠擴建工程，年增11萬噸，預估12月完工；投資5.64億美元的德州PP2第三列擴建工程，年增25萬噸，預估2024年12月完工。

另台塑獨資在美國德州廠區，推動1-己烯廠新建工程，年產10萬噸，預估2025年底完工投產。