長興 前五月每股稅前盈餘0.51元

長興（1717）受惠於市場需求、原料成本變化趨穩支撐，5月三大事業部門出貨與4月相當，單月營收36.92億元，自結營業利益1.64億元，惟受業外匯損、利息費用等因素影響，稅前盈餘1.66億元、月減21.61％；前五月稅前盈餘6.05億元，每股稅前盈餘0.51元。

長興表示，目前市場需求平穩，大陸地區景氣復甦步伐緩慢，仍期待第三季能溫和回升，公司並持續拓展更多海外市場，布局長期成長動能。

長興是亞洲最大的合成樹脂廠，也是全球最大的乾膜光阻劑供應商，全球三大UV光固化樹脂供應商。主要產品為合成樹脂、電子化學材料、特用材料；其中，以合成樹脂為主要收入來源，PCB相關電子材料則有乾膜光阻劑（DF）、銅箔基板（CCL）。

長興指出，有鑑大陸經濟成長趨緩、大陸本地競爭激烈，今年規劃成長重心在大陸之外的市場，特用材料多為利基性、高附加價值產品，具備性能、環保、效率等優勢，持續增加新的應用領域，積極拓展北美、印度等海外市場。

此外，馬來西亞合成樹脂廠做為東南亞生產基地，在東南亞市場需求擴大之下，長興已購入馬來西亞廠區毗鄰土地，為後續擴廠做準備，未來視市場發展，乾膜光阻、特用材料也有機會於馬來西亞建置產能。