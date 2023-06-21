台灣櫻花通過配息3.7元 今年營運有望成長

台灣櫻花（9911）董事長張永杰今（21）日在股東會上表示，去年在經營團隊的努力下，營收達到82.1億元，年增8.5％，稅後純益10億元，EPS達4.66元，營收與獲利續創歷史新高！股東會順利通過每股配息3.7元，股息同樣創新高！

張永杰在股東會上再次闡述櫻花的新願景就是「美好居家生活的創造者」，是以整體解決方案全心創造優質的家庭生活為使命，櫻花以「家庭」為核心發展各項產品及服務，並從消費者的角度出發，積極為每個家庭打造更好的生活選擇。

張永杰說，櫻花過去透過品牌、通路及服務奠定經營基礎，建立市場領導品牌的地位，近年在雙品牌策略運營下，更鞏固廚衛產業的影響力，整體廚房也取得雙位數成長。櫻花為推動營運持續增長，思維從「製造商」轉型為「製造服務商」，並聚焦在「品牌價值提升」、「核心技術發展」及「集團資源綜效」三個面向逐步實現新願景目標。

首先在「品牌價值提升」，打造Sakura i care服務品牌，將服務作為品牌經營，整合五永久免費服務的一站式創新智能平台，將強化櫻花核心關鍵辨識，從單機到整體智能科技持續創新櫻花服務。

其次在「核心技術發展」，藉由產品升級，滿足各式家庭需求，提升消費者生活體驗。櫻花創新設計不斷進步，美膚沐浴熱水器及AI風控渦輪變頻歐化油煙機，連續獲得全球設計獎項的肯定，櫻花將持續推動量價移轉，推升廚衛電產品的價值。

再者在「集團資源綜效」，面對經營市場不斷變化，原物料及運輸成本高漲、人力缺口及消費行為轉變的挑戰。櫻花將透過「銷售資源整合」、「管理資源整合」和「生產資源整合」三個資源整合來提升績效。

台灣櫻花去年上半年受惠五倍券帶動消費，以及經銷商為因應漲價而提前進貨、拉高營收基期，以致於今年上半年營收表現不如預期；不過，展望下半年，隨著終端庫存去化結束及新建案進入交屋潮帶動下，櫻花業績可望逐季攀升。

法人預期，台灣櫻花在既有營運模式下，本業廚衛電及整體廚房營收應能保持穩定成長，加上淨水產品、櫻花家居等新事業的業績挹注下，今年營收與獲利仍有望維持成長。