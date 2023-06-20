華航重金買大客機 喜迎旅運復甦潮

華航（2610）砸重金購買大飛機迎客運復甦大潮！華航今（20）日在巴黎航空展與波音簽約，將採購18架波音787-9客機，以及6架大運量的787-10客機，預計2026年到2028年逐步交機，規劃派飛區域、紐澳及長程航線，逐步取代目前旗下20架空巴330客機。

波音表示，華航原訂購24架787-9客機，但將其中6架改為大運量的787-10客機。華航透露，787-9客機將配置豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙等三個艙等，同時具有優異載貨能力，多達36個貨櫃腹艙空間助益貨運動能。

華航陸續引進777-300ER、A350-900、A321neo及787等全新機隊，健全整體營運航網，靈活調度新世代機隊，彈性派飛長程航線、中程航線與區域短程航線，強化市場競爭力；同時積極進行航機汰舊換新計畫，提升營運效益，精進旅客服務。

787-9客機機身結構使用新世代複合材料與金屬合金，節油效益佳，較前一代機型減少約20％燃油消耗與碳排放，機場噪音足跡也減少達60%；未來新機飛渡返台，華航將比照A350、A321neo新機引進時，添加永續航空燃油，促進邁向2050淨零碳目標。

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