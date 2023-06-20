長榮鋼改選7席董事 張國華人馬全包

長榮鋼鐵（2211）20日召開股東會，最受矚目為改選七席董事，已順利由長榮集團大哥張國華人馬全數當選，去年弟弟派三席董事全部退出董事會，張國華挾著長榮這幾年海賺，底氣十足，成為兄弟分家後的最大贏家，局勢已塵埃落定。

長榮鋼鐵董事長林耿立表示，旗下榮鼎綠能的生質能中心是國內第一座生質能中心，以生/熟廚餘厭氧發酵後的沼氣產生再生能源，已開始發電並售電，目前研究在彰化設廠以雞糞發電的可能性，或朝著豬/牛糞發電，將廢棄物處理導向減量、再使用及再循環的永續經營方向發展。

長榮鋼鐵20日下午召開股東會，該公司去年每股稅後純益（EPS）為6.22元，股東會通過每股配發5元現金股利，以20日收盤價67.70元計算，現金殖利率為7.38％。

最受矚目為改選七席董事，已順利由長榮集團大哥張國華人馬全數當選，去年弟弟派三席董事全部退出董事會，張國華成為兄弟分家後的最大贏家。

長榮鋼七席董事當選名單有長榮海運代表人林耿立、柯麗卿，繪股公司代表人戴錦銓，維達開發代表人李孟玲，3名獨董為劉乃銘、連元龍、楊春欽。

回到基本面部分，林耿立表示，鋼構工程普遍都有遞延情況，且目前難以預測遞延時程，雖然接單受影響，但整體鋼構市場量能仍維持穩定需求。

此外，長榮鋼20日股東會現場提問關心榮鼎綠能的生質能中心進度，林耿立表示，生質能中心已開始營運，是台灣指標性且第一座的生質能中心，有別於傳統的垃圾焚化廠，除有熱處理焚化設施外，還具有生/熟廚餘厭氧消化設施及固化掩埋場，打造低汙染、多元化處理與永續經營的新世代循環型環保科技園區，並成為桃園市政府推廣與發展循環經濟的示範指標。

林耿立說，目前研究在彰化設廠以雞糞發電的可能性，或朝著豬／牛糞發電，也不排除設立從植物製造生質能源的可能性。

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