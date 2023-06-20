越南鬧電荒 紡纖廠：目前非旺季 影響小

越南鬧電荒，國內許多的紡纖廠在當地都設有生產基地、產線或代工廠，紡纖業者指出，現在全球紡纖產業景氣受到通膨、庫存影響，市況不是旺季，多數工廠的產線都有降產，此次當地目前常有不定期停電，對整體的生產衝擊不是很大。成衣廠聚陽更指出，工廠內都有設置自有發電機等設施，甚至不受影響。

市場指出，越南當地的基礎建設較缺乏，加上近幾年來外來投資增加，且，高耗能的企業進駐，造成主要以水力發電為主的越南缺電、電力不穩定。

廠區主要在南越的南紡指出，化纖產品市場受到通膨、客戶庫存等因素，今年以來的市況較冷淡及訂單量都不如疫前，現在不是生產旺季，因此產能利用率原本就有下滑、產線有降產。所以這次的缺電、電力不穩定，對工廠的影響並沒有想像的大。

成衣大廠儒鴻指出，主要產線都在南越，部分代工廠雖有在北越。但因不是用電大戶，目前代工產線並未受影響。

另一成衣大廠聚陽指出，目前在越南的產線南、北越都有。但北越的廠區因本身有自備發電機，因此生產沒有受到缺電的衝擊，一切正常，可說是完全不受電荒的影響。

而為長期的電力供給，加上因應全球碳稅的課徵，在越南有設廠的紡纖業者表示，已在當地工廠新建太陽能板發電，或正計畫安裝太陽能發電設施。