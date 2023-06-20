現金股利0.5元 羅智先:今年是太子調整年

太子建設（2511）今（20）日上午十時起，假台南勞工育樂中心，舉行112年股東常會，會中除通過將分派現金股利0.5元及兩位獨立董事的補選；主席太子建設董事長羅智先坦承，目前沒有庫存餘屋包袱，且40％至50％資本額投入北南兩地「BOT」案，因此，今年太子正戮力重新調整策略，其中將自設「案場銷售團隊」，藉以降低費用率等。

統一集團董事長羅智先親自主持太子建設股東會，會中除了通過董事會所提出，分派現金股利0.5元的議案，以及補選兩席獨立董事，當選名單為張振明，以及曾俊升。整個大會不到一小時圓滿結束。

在股東常會中，有出席股東提出太子建設是家歷史悠久的建設公司，目前的總資本額亦較同業來得多，毛利率亦在同業中居「前段班」，但從其財務報表中，卻看出其編列的費用率，卻是同業的兩倍，著實是偏高的支出費用，因此，每年分派的股利，亦不受股東的喜歡。

他期許，所有的太子建設經營團隊能多下功夫，能夠在明年，或是後年的股東常會中，可以繳交出，比目前更亮麗的營運成績單，分派更好的股利給股東。

羅智先指出，太子營運狀況，目前資本額的40％至50％已投入台北及台南兩地的「BOT」案，該筆支出成為「不動產中的不動產」；在房地產景氣好的時候，恐將錯失不少機會成本，但景氣欠佳時，卻能提供相對穩定財務金流等。此舉的經營方式，是對或不對，是件「見仁見智」的事。

至於，費用率偏高一事；羅智先坦承，根本問題出在經營結構方面，過去房屋販售是委外代銷，公司內部並沒有販售物業的直屬的銷售團隊，所以支出費用相對偏高，因此，已正朝自建自售方式調整中。

羅智先強調，太子是家穩健經營的建設公司，在過去三年，已陸續銷售出絕大部分的成屋，因此，目前沒有任何庫存餘屋的包袱，自然沒有什麼資金壓力，短期因無屋可售，所導致的業績減少，正提供經營模式，重新調整最佳時期。

羅智先重申，今年正是「調整年」好的機會，基於少子化時代到來，必須承認未來的經營模式，勢必與過去要有所不同，除了將持續穩定營建本業之外，亦要深耕與購屋者的永續 互動，以及更長遠的關係。

房屋販售雖是一次性的買賣，但如何深化販售者與購屋者的相互信任關係，進而提高其附加價值，相信只要團隊更努力深耕下去，相信未來只要毛利率再持續往上提高，費用率亦大幅下降之後，股價屆時自然會適度反應出來。

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