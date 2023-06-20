漢翔傳捷報 巴黎航展獲逾30億元大單

漢翔在巴黎航展傳捷報 將進帳逾30億元

眾所矚目的巴黎航展，19日隆重登場，漢翔董事長胡開宏、總經理馬萬鈞，親自率領公司業務主管前往參展，展出多項複合材料展品、發動機零組件等產品，並傳來好消息，漢翔與歐洲航空大廠續約6年單走道客機的零組件案，將進帳逾30億元。

漢翔董座胡開宏、總座馬萬鈞，在巴黎航展期間，密集與全球各國的客戶，進行洽談與業務拓展，已確定與歐洲航空大廠續約6年單走道客機的零組件案，將進帳逾30億元。

漢翔說，公司近期還與國際知名發動機大廠、客機製造商等，再次簽訂長期合約，針對多項發動機零組件，如壓縮段軸承部件、燃燒段結構件及渦輪段支撐部件等，及客機零組件、複材件等業務深化合作，總計可望挹注公司營收超過100億元。

此外，日本、韓國方面亦有斬獲，胡開宏率領業務團隊至日本與客機大廠，針對複材件簽訂為期五年的合作備忘錄。另韓國航空大廠高階主管，還親赴台灣勘查後，大力讚賞漢翔的複材能量與技術優勢，雙方將就商務客機的複材零件案，展開合作。

世界衛生組織（WHO）正式宣布解除新冠肺炎「國際關注公共衛生緊急事件」，根據Honeywell預測資料顯示，2023年～2032年的商務飛機交運量可達8,500架，總市值上看約2,700億美元。

根據Forecast International預測，2022年～2031年的航空發動機交運量約15.5萬具，總市值超過9,000億美元，民用航空市場景氣一片看好。

漢翔2022年度合併營收為302.42億元，年增27.42％，創下歷史新高，同時在景氣復甦之下，民用航空業務、國防業務，及科技服務業務，公司極力爭取更多訂單，因此，公司在各方面營運表現，可穩定成長，期許今年合併營收可望繳出更漂亮的成績單。

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