中鋼內銷盤價出爐！7月、Q3全面降價

中鋼19日下午公布7月份和第三季內銷盤價，全面調降價格，其中月盤價部份，包括熱軋等7大項規格產品，每公噸調降1,000元至1,500元，季盤價部份，包括棒級、鋼板等6項規格產品，每公噸調降1,500～2,000元。

中鋼表示，這次盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則，7月月盤產品回應下游客戶期盼，接軌市場行情；第三季季盤價格則反映最近三個月的行情變化，並考量季盤產品因開盤時間點與下游產業結構差異，分別予以適宜調整。預期7月份鋼價將落底反彈，需求亦將自谷底反轉邁向復甦，企盼下游把握鋼價低點的補庫存機會，儲備未來接單動能，共迎鋼市向上榮景。

中鋼19日7月份月盤及第三季季盤鋼品盤價會議，會中決議，全球經濟上半年雖然受到美國升息、俄烏戰爭與中國大陸復甦遲滯拖累，終端需求乏力，但經濟分析機構多樂觀看待後市，認為下半年景氣將優於上半年，預期能源價格趨緩、通膨降溫，經濟正在好轉，世界銀行與OECD六月發布最新全球經濟展望，分別上修今年經濟成長率預估值至2.1％及2.7％（前值為1.7％及2.6％）。日前財政部公布台灣五月出口統計，以美元計算年減14.1％，連九個月負成長，顯示主要外銷市場消費動能尚未走出陰霾，中央銀行於6月理監事會議表示因全球終端需求不振，預估台灣今年經濟成長率下降至1.72％，惟國內受惠政府延長大宗物資與能源減稅優惠、節能家電退稅等措施，主計總處預估今年台灣GDP成長率仍可達2.04％。

鋼鐵需求第一季迎來急單，但中國大陸解封後復甦力道不足，鋼需未能持續，歐美製造業動能減緩，PMI指數偏弱，惟預期下半年中國大陸將加速發債推動基建，進一步鬆綁房地產政策，拉動經濟火車頭重回正軌，可望大幅提振用鋼需求。台灣國內汽機車銷售表現優異，AI及高效能運算帶動電腦、伺服器成長，刺激機殼用料；政府釋出6,800億公共建設預算，有助於下半年鋼材需求回籠。世界鋼鐵協會預測今年全球鋼鐵需求成長率將達2.3％至18.22億噸，較去年增加約4,080萬公噸，維持成長態勢。

中國大陸鋼市供過於求，供需失衡導致鋼材大量外溢，轉低價拋售至海外市場，然近期供給端開始進行產能調節，陸續擴大減產、檢修計劃。中國大陸發改委五月底再次發聲遏制鋼鐵等高耗能產業，六月份傳出唐山地區多家鋼廠收到環保相關單位通知要求關停高爐，各項因素持續強化鋼鐵業減產。據統計至六月中旬共有18座高爐實施停產檢修，五月份中國大陸粗鋼產量降至9,012萬噸，較三月份今年最高峰9,576萬噸約降減6％。同時庫存持續穩定去化，中國大陸鋼材社會庫存自四月高點1,467萬噸降至1,127萬噸，減少23％，加速落底。

今年四月以來中國大陸鋼廠生產過剩引發國際鋼價輪番下修，超額下跌衝擊市場信心，中國大陸鋼廠為避免再度面臨虧損，出口報價與流通行情止跌反彈，寶武、鞍本鋼廠七月份內銷薄板產品出廠價均以平盤開出，止跌訊號明確，對市場注入強心劑。原物料行情方面，近期鐵礦砂價格在每公噸110～120美元震盪，冶金煤價於220～240美元盤整，大宗物資投機炒作降溫，市場回歸供需本質，煤鐵價格築底跡象顯現。

歐盟將於今年十月試行CBAM並自2026年正式實施，台灣為實踐2050年碳中和長期目標，將陸續通過氣候變遷因應相關子法，碳中和議題迫在眉睫。面對未來新的商業環境，中鋼勢將積極對應，攜手客戶合力共創精緻鋼品及綠色鋼材新價值。

中鋼強調，今年第二季國際鋼市復甦不如預期、鋼價失序超跌，考量下游客戶庫存跌價損失及提高客戶接單競爭力，這次盤價續採「順勢、合宜、穩健」的一貫訂價原則。

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