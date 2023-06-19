冠德配息1.75元 董座:評估開發案將更謹慎

冠德（2520）今（14）日舉行股東會，承認去年財報，通過每股配發1.75元現金股利。受到職業股東頻頻發言使得議程不斷被打擾，拖到接近中午才結束。董事長馬志綱說，政府連續5次的信用管制，未來不曉得是否還有第6次，未來評估開發會將更謹慎，目前在手案源足夠未來5~7年仍十分充足。

冠德近年積極布局捷運聯開案、公辦都更案，馬志綱表示，在手開發案不少為政府標案，因此目前政府緊縮資金之際，相對上沒有自地開發壓力來得那麼大。對標案市場仍將以嚴謹的方式來評估，也不排除往中南部發展。

對於此次央行突然出手針對特定區域第二屋限貸7成，馬志綱認為，這應該是針對社會經濟全面性考量，由金融業的曝險角度來管制第二屋的貸款，公司將會針對政策調整營運上的策略。

冠德企業集團成立超過40年，近日更重啟舉辦了因疫情暫停三年的「冠德企業集團運動會」，今年以永續美好、幸福共好為主題，特別增設三大特點，擴大規模舉辦更多類競技賽事，包括羽球、籃球及五人制棒球賽，並首次採行暖身預賽，吸引更多員工投入運動，更結合ESG主題，運動會衣服使用回收利用的寶特瓶環保紗材質製作，減少浪費、保護環境，當日有近600名員工及眷屬共襄盛舉，透過同場競技、各種趣味賽事展現團隊合作精神，加油聲與歡樂聲洋溢整場。

（時報記者 郭鴻慧）