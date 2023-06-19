包機包船拚動能 鳳凰力拚恢復疫前七成

鳳凰（5706）今（19)日股東會，通過以資本公積轉發股東股利21,943,784元，每股現金股利0.3元，雖本業仍受疫情影響，但累積長期營運績效，保持上市櫃22年以來連續發放股利的成績。

展望後市，由於疫情趨緩，政府於去年10月3解除出境旅遊禁團令，旅遊業迎來市場恢復契機。隨著各旅遊路線恢復或新增航班，買氣大幅回升，觀光產業逐漸擺脫低潮，鳳凰亦將努力朝達成疫情前營收七成目標邁進。

鳳鳳旅行社2023年下半年營運目標包括：

1.擴大徵才，滿足人力需求。

2.配合國際航線恢復，完成全線產品上架。

3.規劃包機、包船業務，增加成長動能。規劃執行日本鳥取及菲律賓長灘島包機，配合歌詩達郵輪7至10月亞洲航程包船。

4.針對高端旅遊市場，增加如金鳳凰歐洲、歐洲河輪、南極郵輪等產品。

5.積極爭取公司行號疫情期間累積的包團需求，在解封後逐步消化。

鳳凰2022全年合併營收為2.02億元，年增35.18％；營業損失5,939萬元，年減10.07％；合併營業外收支淨收入為2,863萬元，年減80.99％；稅後淨損3,124萬元，EPS為-0.43元。即使虧損，公司仍決議以資本公積配發每股0.3元。

受惠於解除國外旅遊團禁令，鳳凰5月營收1.58億元、年增2012.72％；1至5月累計營收6.71億、年增1643.21％。

鳳凰總經理卞傑民表示，第三季為疫後第一個暑假，國際航空漸漸恢復運運能，鳳凰第3季訂單能見度高，且已超過疫前7成水準。其中以歐洲線接單最旺，包括土耳其、希臘、埃及等路線人數恢復最快。另外，鳳凰7月起包歌詩達郵輪，目前8月前航次熱銷，對第3季開始有正面助益。

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