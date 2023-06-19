台積電效應 華航9月新開台北—熊本航線

華航（2610）9月18日起新開台北—熊本航線。華航3月起，已飛航多班台北—熊本包機，考量熊本具備豐富的觀光資源，也是日本半導體產業聚集地，包括台積電熊本設廠，決定新闢台北—熊本定期航班，深耕兩地觀光、經貿及文化交流的潛力市場。

華航長期經營台日航線，疫後航班規模已恢復至每周超過100班次來回。華航台北-熊本航線每周一、五，每周2班往返服務，搭配每周14班的台北-福岡航線，旅客進出九州更為多元方便。

歡慶台北—熊本開航，華航推出前三班專屬優惠，經濟艙來回約6,840元起（以下皆未稅），華夏會員於華航官網購票搭配哩程折抵，可享最低約4,780元起，萬元有找輕鬆成行。

華航以區域線主力新機種A321neo執飛，出發航班CI194於14時30分從桃園機場起飛，當地時間17時35分抵達熊本機場；回程航班CI195於當地晚間18時35分起飛，台灣時間19時50分返抵桃園機場。華航A321neo擁有全平躺豪華商務艙、最新4K高畫質個人影視系統及最大螢幕、機上高速Wi-Fi與免費文字簡訊等。

熊本位於九州的中心，為日本三大名城之一，經歷數次重建依然壯麗，且晝夜各有不同風貌。不可錯過的還有阿蘇火山，可近距離觀賞世界最大的破火山口，火山口湧出的地下泉水醇厚甘甜，有著「水之鄉」的美譽，做出來的料理別具美味，周邊的秘境溫泉也是放鬆身心的好去處，傳承百年至今的「肥後象嵌」技術，融合獨特的美感，也是熊本當地具代表性的傳統工藝。

華航9月18日起開航台北—熊本航線，每周2班往返。圖／業者提供

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