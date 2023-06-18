缺電減碳兩頭燒 風電拚「併網優先」

即使政府宣導台灣不會缺電，但在碳焦慮與缺電焦慮的雙重夾擊下，讓展綠、增氣、減煤、非核的能源政策內涵，在「後小英時代」有了調整的可能。

根據《財訊》報導，時序進入6月，家家戶戶的電費進入夏月費率，面對1年來2度調升電價，萬物齊漲，民眾憂慮今年吹冷氣的代價可能會比往年高，企業界則更擔心明後年的缺電。而各大政黨陣營間，能源政策攻防的熱度也高了起來。

核電列減碳手段 國際主流

尤其有趣的是，企業大老拋出多時卻始終得不到回應的核電議題，突然間各黨都搶著接球。除了民眾黨總統候選人柯文哲5月19日率先喊出現役核電廠延役的主張，原來堅持2025非核家園政策的民進黨，總統候選人賴清德也在5月28日提出「將已停機的核能機組，維持未來緊急使用的可能，相關單位正在規畫中」一說，引起譁然。

《財訊》也發現，隔日，國民黨總統候選人侯友宜也表態「核能是能源政策選項」，而且面對各界質疑新北市對核一、核二廠的核廢料乾貯設施卡了10年，分明就是「卡核」，侯友宜第2天又再次強調「從來沒有反對過核電」。

事實上，《財訊》分析，近年來除了台灣因執政黨的反核神主牌，讓核電廠存廢問題幾乎沒有討論空間，國際間對於核電的態度早已有了大轉變。從2011年日本大地震釀成福島核災，讓全球反核聲浪達到顛峰，10多年來歷經極端氣候災害、缺電及斷電的經濟衝擊，尤其俄烏戰爭開打造成的全球能源危機，將核電列為減碳手段，已經成為國際主流。

除了德國依計畫已進入零核時代，美、英、法卻是相繼宣布新建新世代核電廠的計畫。美國總統拜登於2021年簽署的《基礎設施投資法案》，更提供60億美元協助現有核電廠的延役工作，以及投資先進的核能技術。

至於日本也走出核災陰霾，根據《財訊》報導，2022年8月決定重啟閒置核電廠，並於2023年2月修法、5月31日獲參議院通過，將核電廠營運年限由原來的40年延長至60年，以確保綠能轉型期間的電力供應。

在台電的核二廠2號機於今年3月15日停機，進入除役程序後，台灣的核電目前僅剩1座核三廠維持運轉，但是2部合計190萬KW（千瓦）的機組，依法已經超出申請延役的期限，必須相繼於2024年與2025年除役。

《財訊》報導進一步指出，偏偏在供應鏈調整趨勢下，2年前大手筆返台投資的製造業，將在2024年出現投產潮，其中不乏耗電量極高的半導體廠。另一方面，各國要求淨零碳排的壓力也日益增加，歐盟的碳邊境調整機制今年10月就上路，明年則有美國的碳關稅計畫開徵，台灣本身也要開始實施碳費。

台電掛保證 企業界不放心

企業界在缺電焦慮與碳焦慮的雙重夾擊下，核電問題早就炸鍋，成了年底大選必考題，3黨候選人也都有心應戰。政界人士透露，當身兼民進黨智庫「新境界文教基金會」副董事長的和碩董事長童子賢，率先跳出來呼籲政府重啟核一、核二，看似挑戰政策，卻也為「後小英政權」的能源轉型路線開啟調整空間。

《財訊》報導指出，依據經濟部能源局規畫，為了在2030年達到減碳24%的目標，預計於2024年與2025年除役的大型發電機組裝置容量，合計達602.4萬KW；到2026年又有165萬KW退場，這期間要持續穩定供電，燃氣機組與再生能源的裝置容量能否達標至為關鍵。

雖然台電和經濟部一再強調不會缺電，台電代理董事長曾文生近期還親自錄製影片，指出截至2030年，用電約成長700萬KW，但不計再生能源的成長，新增的燃氣機組就淨增加910萬KW，且每1年的備用容量率都可以維持在10%以上，企業界仍然無法放心。

某製造業廠商分析，以未來7年的總量來看，確實是新增容量多於除役容量，「這就像是告訴你1家公司未來7年賺的錢加起來會比花的錢多，或是說每1年的收入都可以大於支出，問題是現金每天都在流動，只要有1天軋不過來，就會跳票。」而且企業資金周轉不靈，還可以向融資的銀行要求展延，台電能向誰討價還價？「最後又是叫廠商自己想辦法。」

《財訊》報導指出，對照能源局最新公告的長期電源開發計畫，便不難明白廠商的擔憂。預計今年6月開始供電的大潭8號機，其實原訂去年9月就該運轉，「現在景氣不好、出口變差，用電量下來，算是不幸中的幸運。」

核電機組延役 未必不可能

此外，大潭的7號、9號機原規畫今明兩年併網，因為中油的第3天然氣接收站工程延遲，現在預估要到2025年6月才有氣可以發電。5月底，基隆市政府突然宣布廢止協和電廠更新改建計畫的同意函，又讓預計2027、2028年加入電網的合計260萬KW出現變數。

《財訊》分析，而在經濟部的規畫中，台電還預計將原為燃煤的興達電廠1號機，改為50萬KW的生質能機組，希望能在今年8月通過環評、10月動工，並於2026年商轉。但依據台電5月下旬發布的最新年報，這項經費高達227億元的計畫，目前仍在可行性研究報告辦理的階段，就算立院預算不卡關、環評一路開綠燈、工程採購發包驗收都一次到位，預計完工日期也要到2027年底了。

據悉，在綠電的設置進度落後，讓原訂於2025年達成發電占比20%的目標跳票，不得不下修至15%後，政府雖然台面上堅持樂觀，台面下已悄悄調整相關措施。除了思考修訂相關辦法，讓核電機組的延役或備用，已從不可能變為可能；據離岸風電業者私下透露，原來堅持的國產化比率，也自去年第3季起，在「併網優先」的考量下多了一些空間，「先允許專案進口，務求趕快完工，等併網後再討論罰則。畢竟能源政策攸關經濟民生，裡子比面子重要吧！」 …（本文出自《財訊》雙週刊687期

（陳雅潔）

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