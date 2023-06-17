綠色百貨崛起 本土綠色專櫃占比升逾10%

綠色百貨商場崛起，使得深耕已久的台灣本土綠色品牌瞬間變得火熱，無論日系還是本土百貨商場均積極邀約進櫃。新開的台中三井LaLaport、台北大直NOKE忠泰樂生活，及下半年台北東區Diamond Towers等百貨購物商場，除硬體內外綠建築掛帥，進駐的餐飲物販銷售綠色專櫃與專區占比都在10％以上。

其中，阿原肥皂在上半年進駐台中三井LaLaport等，累計全台21店。阿原肥皂是海外觀光客鍾愛的台灣品牌伴手禮，目前在日本也有7個海外販售據點，就連日本北海道知名伴手禮「白色戀人」董事長石永創，近期來台亦特別到永康店採購。

百貨商場引進台灣綠色品牌，除了延續永續概念，也準備迎來疫後國際觀光客商機。

此外，茶籽堂近期攜手星展銀行、新型態住居品牌Alife設計規劃活化宜蘭老屋空間，與朝陽社區合作打造首間社區的共享空間，是茶籽堂從百貨走回土地，首家以土地概念而生的社區店，累計全台八家店與網路店。

京站時尚廣場則引進expo BEAUTY綠色保養專區，蒐羅逾40家台灣在地製造與國際綠色友善品牌的美妝保養香氛等生活選物，包括北投產地百年溫泉皂，以柳丁、秋葵、海葡萄等在地素材研發MIT面膜，以及紐西蘭國寶麥蘆卡蜂蜜皂等逾千項特色商品。京站表示，朝向ESG永續百貨方向邁進，未來綠色品牌會愈來愈多，台灣有不少綠色品牌正好迎來國際觀光客來台購買MIT商品商機。

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