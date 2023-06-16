力麒 2023業績拚大躍進

力麒（5512）去年因轉投資事業擴大虧損，16日股東會承認不予配發股利的盈餘分配案。展望今年，力麒董事長郭淑珍表示，「力麒天沐」將完工入帳、轉投資事業貢獻度加大，全年業績可望躍進；受到央行無預警加碼限縮全台8城市第二戶購屋貸款成數至7成，預料將打到自住客戶，未來力麒推案將以銷售新成屋為主，購地也傾向保守謹慎，彈性應變。

展望下半年，郭淑珍指出，房地產本業和業外轉投資事業，有機會優於去年，全年有信心繳出佳績。房地產本業方面，新莊「家家富富」餘屋不到10億元、已售9成多，即將完銷，台北市天母「力麒天沐」42戶中，已售22戶、剩餘20戶，由於很多客戶都不希望貸款，因此有信心在年底之前完銷，不受央行針對第二戶的第五波打房令衝擊。

郭淑珍表示，業外方面，力麒直接持股1.17％、透過持股68.44％的鶴京企業轉投資65.77％的山林水（8473），去年因缺工嚴重、營建成本攀升、工期延宕導致被罰款賠償，造成全年虧損，今年這種問題將不復見。

至於直接持股57.17％、透過100％持股的力鶴投資、轉投資4.18％的力麗店（5364），受惠疫情後觀光和飯店復甦，加上南投「日月潭力麗溫德姆溫德姆溫泉酒店」 （Wyndham Hotels & Resorts），郭淑珍表示，預計7月開幕試營運、第四季正式開幕，全年力拚轉盈將有機會；因此今年本業和業外，都可望表現優於去年。