預拌混凝土廠 今年營運保守

廠辦需求放緩，房地產市場整理，亞泥（1102）旗下亞東預拌環泥（1104）、國產建材（2504）預拌混凝土廠預期今年營運保守；業者：今年出貨量會比去年持平會小幅衰退。

主要以公共工程及房地產建商客戶為主的亞東預拌，統計今年1～5月出貨量，比去年同期減少約5％上下。

亞東預拌指出，今年以來建造申請及開工率都已比去年同期下滑，需求減少，營運略呈保守。

環泥表示，目前手中的訂單出貨應可讓第二季的營運維持成長。不過，市場觀察，國內廠辦投資案有減少現象，而現有廠辦工程也有放緩，過去幾年支撐預拌混凝土需求的廠辦市場低迷，對整個預拌混凝土廠造成的影響不小。

主要營業區域以南部市場為主的環泥認為，下半年廠辦、房地產的景氣將考驗預拌混凝土廠下半年的營運。而從目前市況來看，應會以保守看待。

消化手中既有的訂單，國產今年以來的出貨量及整體合併營收仍呈小幅成長，但隨廠辦、科技園區開發動作的趨緩，對預拌混凝土的需求已不似去年同期強勁。對於今年營運預期，國產指出，將以「擇優出貨」為主，以利潤較高的客戶及標的為主，不追求量的大幅增加，希望以獲利最大化為目標。

預拌混凝土公會指出，在民間建築工程下單力道趨緩、廠辦建案工地開工數量減少下，預期全年國內預拌混凝土整體的出貨會比去年下滑5％上下。