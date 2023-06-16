江興鍛 二代正式接班

江興鍛（4528）啟動二代交班，16日股東會通過每股配發現金股利1.3元，補選1席董事，由江興鍛董事長江木山獨子江立夫出任，隨後董事會推舉江立夫任副董事長，江木山為配合公司治理規定，請辭總經理，由副總經理莊懷煙升任總經理，此人事令7月1日正式生效。

據指出，江木山育有三女一子，江立夫1974年生，國中時期，就利用課後及寒暑假到江興鍛打工及見習，到日本大阪大學就讀碩士及博士期間，還到日本鍛造同業實習，取得大阪大學材料學博士返台，進入江興鍛工作八、九年，補選上董事前，擔任江興鍛副總經理，為接班做準備。

江興鍛目前有三席董事、四席獨董，其中兩席董事由江木山與他夫人廖素鑾原本擔任，兩人都70多歲。廖素鑾日前以健康因素為由請辭董事，16日股東會補選一席董事，由獨子江立夫接任董事，隨後董事會推舉江立夫為副董事長，正式進入二代接班新時代。

江木山表示，後疫情時代，經營仍有變數，烏俄戰爭尚未結束，汽車零組件客戶受電動車競爭影響，訂單多不穩定，景氣復甦緩慢。

江興鍛5月合併營收1.34億元、年減4.01％；前五月合併營收7.88億元，年減幅19.29％。江興鍛主管表示，江興鍛大陸客戶以日系車廠及零件業者為主，大陸客戶需求還在緩慢回升，6月兩岸工廠出貨目標是回到1.5億元。期待下半年大陸車市好轉，帶動下半年營運好轉，以彌補上半年營收衰退部分，今年營運目標是營收、獲利都追求成長。