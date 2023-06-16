大成 加速進軍寵物市場

飼料、肉蛋品大廠大成（1210）近三年布局全自動智慧全飼料廠、蛋品洗選廠、深食品加工廠之後，看好台灣寵物市場龐大商機，推出寵物飼料品牌GOMO試水溫，並準備於台南柳營興建寵物生產廠，目前土地取得許可中，將用於生產乾濕糧、零食及保健產品，發展獨特優勢產品，加速進入寵物市場

大成馬稠後現代化食品加工廠去年底完工，擴大生產冷凍調理加工產品。另取得馬稠後智慧工業園區土地，規劃第二期食品加工領域生產產能，並跨入植物肉生產領域。大成看準，蔬食潮流越來越興盛，預期未來五年亞洲的植物性產品市場將成長200％，將研發口感更好的植物肉，搶占海內外市場。

此外，大成與日本昭和產業合作，針對雞蛋及麵粉領域進行重大合資，其中彰化二林現代化自動蛋品洗選及液態蛋自動倉儲工廠已在今年第一季試投產，預計10月全面投產，期許能改善產能及提升雞蛋生食、洗選、液態蛋生產的規範與品質水準，且呼應政府政策全洗選蛋需求，估三條產線每小時可洗選36萬顆雞蛋。

目前大成完全飼料及電宰白肉雞市場市占率均領先同業。除了追求銷售量成長，要在飼料品質的改善及各產品的嚴格把關，並針對各地環境及動物成長需求，投入生物科技領域，研發出眾多適合動物營養的生技產品，並已設立食品發展中心包括機器設備研發及生產流程工藝的精進、植物肉研發與生產行銷拓展。

此外，近年寵物食品巿場快速發展，大成決定投入更大資源用於寵物飼料產品研發及市場開發，計劃建立全新的寵物生產廠，用於生產乾濕糧、零食及保健產品，發展獨特優勢產品，加速進入寵物市場是未來營運重點。