三福化H2加速推進 2023營收拚逆勢不減

三福化：客戶調整5月止跌回升 新產、新品加持全年營收拚逆勢不減

三福化（4755）16日舉辦股東會。董事長巫信弘表示，5月已看見客戶調整策略止跌、需求回升。伴隨新興化學品新產開出、越南廠稼動率拉升，搭配第二季新品推進，下半年營運可望加速推進，力拼全年逆勢營收不減。

巫信弘指出，TMAH顯影劑新線已完工試車，現在正在進行純化線加工、預計10月完工送樣；另在N2O（氧化亞氮）新線銷售上逐季上升，需求良好。至於三福越南廠目前氣體包括氧、氮銷售狀況均佳、稼動率已達六成，看好後續隨北越電子等經濟活絡發展之成長利基。

三福化去年下半年雖遭逢通膨、俄烏戰爭等衝擊，客戶需求轉弱，但全年營運仍交出新高成績，營收56.18億元，年增17.55％，獲利年成長26％，EPS8.43元，配發5.9元現金。

三福化今年首季EPS0.95元，前五月營收20.05億元，年減26.12％。法人推估，在基礎化學品原料成本趨緩，而精密化學品新品、新產若能順利彌補需求趨緩空缺，全年營收57億元，EPS仍或有機會達半個股本高檔表現。

巫信弘指出，電子級化學品以國內面板業、半導體業為主要下游應用，增建TMAH回收二廠完成，開始生產營運，積極建設純化廠及調配廠。柳營科學園區N2O廠完成試車，PHBA完成去瓶頸工程年增產1,500噸。越南空分廠已營運出貨工業氣體；材料廠主攻當地太陽能、電子客戶，活絡長期動能。

三福化擴大顯影劑TMAH（四甲基氫氧化銨）回收純化處理量能，並將開出半導體級純化處理量，面板級純化處理量維持7,200噸，半導體級純化處理量2024年拉高至1萬噸，朝整體顯影劑回收業務的新興化學品營收占比達二成以上目標邁進。