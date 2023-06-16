富宇今年喜迎交屋潮 營收大爆發可期

富宇地產（4907）今（16）日召開股東會，通過每股配息1.2元！富宇今年喜迎交屋潮，預計3個新案將完工入帳，總銷高達65億元！

另外，富宇地產今年6月推出台中大里區「曙光之森」及沙鹿區「富宇豐卉」兩個新案，總銷合計約15億元！

富宇地產董事長張世欣表示，全球經濟表現受到通膨、升息、俄烏戰爭和美中角力影響，下行風險持續加深，國內營建業缺工缺料情形仍持續擴大，也影響建案施工期程，加之為抑制投機炒作，政府針對房地產持續推出政策調控，房貸利率超過2％、平均地權條例修正案三讀通過，對房市表現仍趨保守。

富宇地產今年預計有「楓采新墅」建案完工交屋，加上「帝國之心」、「綠都心」、「上景」、「晴美」等建案餘屋銷售，仍維持獲利，2023年預計「凡爾賽」、「峰景」、「世紀美」等建案將完工入帳，推估三案合計總銷約65億元。

此外，富宇地產今年分別推出大里區「曙光之森」及沙鹿區「富宇豐卉」新案，總銷合計約15億元。

其中，「曙光之森」基地位於大里區中興路一段泉水巷，規劃兩房22~27坪、三房32~33坪的森林飯店宅，每坪開價45~47萬元。

此區在台74線草湖匝道通車在即的利多加持下，一躍而成「大里新門戶」，半小時內就能抵達台中市中心的便利交通，加上緊鄰東湖公園和軟體園區的綠意，讓此區成為園區新貴首購、首換的矚目焦點，推估此案總銷約10億元。

此外，沙鹿區新案「富宇豐卉」，基地則位於沙鹿區中山路651巷，鄰近全聯家樂福商圈，以及鹿峰國小、鹿寮國中等學區，規劃25、35坪，產品規劃2~3房，推估總銷約5億元。

因應政府政策、銀行利率及產經變化，張世欣指出，未來推案仍以菁英首購和首換為主力，強化產品力的同時亦持續關注永續和共好議題，積極拓展售後服務等品牌附加價值。