寶成通過每股配息1.3元

寶成（9904）15日召開股東常會，由董事長詹陸銘親自主持，寶成去年度EPS 4.29元，會中決議去年度配息案，每股將配息1.3元。展望今年營運，詹陸銘表示，儘管經營環境依然存在變數與挑戰，寶成對於所處運動產業的長遠前景，仍保持正向樂觀。

寶成今年在鞋類製造業務方面，將著重多元布局與靈活生產，加速執行數位轉型；同時繼續投資於策略領域，以提供最具價值的製造服務。

另在運動用品零售及品牌代理業務方面，公司將深度整合實體與數位的銷售網絡，積極打造新零售生態圈，且藉由數位工具持續推進精緻化零售策略，聚焦於營運效率進一步提升。

寶成2022年度合併營收2,674.97億元，年增11.5％，主要獲益於鞋類製造業務穩定增長態勢，抵銷運動用品零售及品牌代理業務銷售相對疲弱的影響。

寶成隨著合併營收成長，且藉由力行嚴謹成本費用管控措施，規模經濟效益逐漸體現，2022年度營業毛利646.06億元，及營業淨利105.96億元，分別較2021年度年增11％，及年增328％，2022年營業淨利率，更由2021年度的1％，再提升至4％，顯示本業營運表現穩健。

然而，寶成2022年度合併營業外淨收益108.36億元，年減26.2％，稅後純益126.45億元，年減12.4％，以29.47億股計算，EPS 4.29元，低於2021年度的4.9元。

回顧2022年度，全球鞋類產品需求，大致保持穩健，產品組合優化策略，亦取得正向效益，加上2021年第三季越南疫情導致的低基期效應，使得鞋類產品全年出貨雙數及平均售價，均有雙位數的年增幅度，帶動鞋類製造業務，占合併營收比重提升至約69％，繼續為2022年度合併營收的主要來源。

因應品牌客戶更加靈活的採購策略，寶成將保持最大彈性進行產能配置調整，目前鞋類製造業務的生產據點，主要涵蓋印尼、越南及中國大陸等地，憑藉核心強項與競爭優勢，產能利用率及獲利能力，已較2021年度顯著提升，展現穩健經營管理綜效。

至於運動用品零售及品牌代理業務建置，遍及大中華區的銷售網路，儘管2022年初銷售強勁，線上通路表現穩健，惟因主要營運地區疫情持續反覆，當地政府不斷升級防疫措施，影響購物場域的客流量減少，加上物流及配送服務受阻，也抑制消費信心及購買意願，致使運動用品零售，及品牌代理業務，2022年度合併營收比重降至約31％。

面對充滿挑戰的零售環境，寶成將繼續專注於精緻化零售管理，藉由優化產品共享平台，提高庫存管理與營運資金效率；同時不斷完善實體門店結構升級，提升數位通路營運能力，進一步推動線下和線上融合發展，為消費者打造豐富的購物旅程。