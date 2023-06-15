哪些科系畢業最沒用？他吐真心話 網狂按讚

大學選讀科系一直是熱門話題，一名成功大學的男大生表示，看到很多人發文抱怨讀某科系沒用，畢業後不僅工作難找，薪水也超低，奉勸他人不要選讀，他認為選錯科系就要想辦法讓自己往上、發揮專長，直言「大學不是職訓所，只有爛人沒有爛系」，觀點獲得大批網友讚同。

原PO於論壇《Dcard》指出，看到很多人在網路發文抱怨大學選錯科系，導致畢業後難找工作、薪水不如預期等，甚至奉勸他人不要選同科系。他認為不論讀什麼科系，畢業後從事哪種工作，仔細思考一下自己想要什麼，做事不要衝動後悔就好了，每個人都要為自己的選擇、人生負責。

原PO表示，若選錯科系就要想辦法改變現況，而不是怨天尤人，「大學不是職訓所，只有爛人沒有爛系，給念每個科系的一點尊重好嗎？」

貼文引發網友讚賞，「我土木，我驕傲！台大畢業一樣低薪，低得理直氣壯，至少我不偷不搶」、「終於能看到不一樣的聲音了」、「每次看到一堆只會用薪水貶低別的科系的人，就覺得這些人是不是腦袋只剩下錢」、「現在的風氣就是，沒有念醫牙電資，剩下全部去重考或轉系」、「我個人認為行行出狀元，只要在自己的領域夠努力，還是能賺大錢」。

（中時新聞網 楊雅婷）

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