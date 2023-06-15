報復旅遊太旺 華航再租2架A350-900客機

把握客運井噴商機不手軟，華航（2610）今（15）日召開董事會臨時會，通過引進2架空中巴士A350-900租機，第一架預定第四季交機，明年首季加入營運，使用權資產總額約台幣30億元、租期12年，將與現有14架A350-900、10架777-300ER機隊，共同擔綱北美與歐洲航網主力，布局後疫情時代暢旺的客運市場。

另一架A350-900租機，將視航機租賃市場情況積極商議，持續強化機隊規模。

華航現有87架客貨機，包括A321neo、A350-900、777-300ER、A330-300、737-800等66架客機及 777F、747-400F等21架貨機，也已訂購24架787客機，預計2025年開始交付，未來航機派飛更具靈活彈性。新世代長程機隊 A350-900 及 777-300ER 提供豪華商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三艙等服務，多樣化產品內容讓旅客可依需求選擇，享受優質且舒適的搭機體驗。

華航致力 ESG（環境保護、社會責任和公司治理）發展，近年積極引進新一代綠能航機，結合新型節能航太科技，選用輕量材料，節油效益顯著，有助於減少碳排放，落實環境友善。華航設定階段性永續航空燃油（SAF, Sustainable Aviation Fuel）使用目標，推動全機隊2025 年永續航空燃油添加比例達2％、2030年達5％，邁向 2050 年淨零碳排。

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