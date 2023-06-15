飯店缺工難解 晶華潘思亮：加快速度攬才

晶華酒店集團今日舉行股東會，董事長潘思亮表示，缺工是飯店業疫情之後共同面臨的課題，現在不只要「加快速度」攬才，而是要「加倍速度」攬才，因為過去在這方面的政策落後太多，所以要想辦法讓外籍生「落地」，把這些人留在台灣，提供充沛人力，以滿足服務業需求，不然這些外籍生一旦回到祖國，就不容易再來了。

潘思亮表示，缺工問題持續困擾飯店業，晶華現在是「訂單接滿滿、但沒有人做」，畢竟飯店業不是工廠，沒有辦法存貨，現在沒有做、就是沒有業績，飯店業最大問題就是缺工，且晶華在疫情前就已經加薪，員工平均月收入都超過4萬元，政府也針對缺工問題作了一系列媒合，晶華幾乎能做的都做了。

潘思亮表示，希望能放寬在台外籍學生工作，畢業後如果沒有不佳紀錄，能夠持有居留證留在台灣，畢竟他們都在台灣這麼久了、也喜歡台灣，甚至比照日本作法，在台灣待超過5年以上就可以有居留證，台灣必須跟上國際腳步，加入這波搶人大戰，讓外籍人士補足勞工缺口，也可讓台灣勞工就地升級，從事更高薪水的職務。

潘思亮表示，隨著疫情解封、人潮回流，這波觀光業的榮景「今年、明年都會不錯」，因為邊境開放是去年開始，嚴格說應該要算今年發酵，根據其他國家的狀況，邊境開放後的第一年會大幅成長，第二年也會不錯，推估台灣整體飯店業業績明、後年可以回復到疫情前，但晶華已經回復到2019的情況，也會持續下去。

對於國門重開、國際觀光客來台，潘思亮說，商務需求已經遠超過疫情前，觀光客來台則是比較落後，對晶華來說「幾乎都已經到位了」，比較擔憂的是國境一開，很多國人開始出國，可能影響到國旅，不過目前晶華體系的業績都還是持續創高。

（中時 黃琮淵）

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