冠星毛利率提升 抗景氣低潮

受惠調價及原物料價格下降，運動服飾短纖布廠冠星-KY（4439）今年首季稅後純益創上市以來同期新高，董事長林錦茂14日表示，通膨衝擊消費、客戶庫存去化持續進行中，預期全年營收可能略弱於去年，但因平均單價提升讓今年毛利率較好，獲利應可維持與去年相當水準。

冠星今年首季合併營收14.61億元、年減29.57％，不過稅後純益1.58億元，卻創同期新高。冠星提供Adidas、Gap、Puma、Nike短纖布，目前訂單能見度看到第四季。

林錦茂指出，目前產業景氣面臨最大的問題在於市場需求疲弱，影響的原因包含美國因應通膨持續升息，以及中國大陸消費力道不振，客戶下單偏保守謹慎。

林錦茂認為，「美國的通膨何時降緩」、「大陸的內需何時轉強」是影響整個紡纖產業的主要兩大因素。林錦茂預期，景氣明確真正轉好，可能要到明年上半年。

過冠星總經理林經偉表示，依目前的訂單狀況來看，冠星第二季營運應會與首季持平。至於下半年，由於第三季是行業傳統旺季，因此第三季一定可較第二季成長。

至於第四季，林經偉指出，由於去年第四季因疫情影響，基期較低，因此第四季的營運表現一定會比去年同期好。不過，能否較第三季好則有待觀察。

由於目前短交期的訂單比較多，林錦茂表示，即使期待明年奧運題材能夠發酵，但明年上半年的訂單可能要到第四季時才會比較明確。

另外，冠星去年EPS達11.74元，董事會已決議今年擬配發現金股息7元，股東會將在15日召開。