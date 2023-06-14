長榮航爆量起飛寫4紀錄 誰會是「航空王」

長榮航14日開盤漲勢凌厲一度漲停，終場寫下股價、總市值創歷史新高等四大紀錄，輝煌的表現與PTT一篇「搭上長榮航，飛上平流層」並貼出多筆對帳單的文章有關，由於風格雷同當年的航海王，再加上客運市況三個字形容「滿、滿、滿」，航空王來了的言論引發14日投資人瘋狂跟進。

與此同時，華航也爆量勁揚9.01％收高24.80元。

台股的風雲人物航海王張濬安當年靠著對產業敏銳的判斷、靈活且採取重壓的操作，並在PTT大秀長榮、陽明的對帳單，在航運股飆時期賺進50億元，逢高出脫後再進場，目前居長榮的前十大股東。不論現階段是否處於套牢，仍寫下了台股史上不同凡響的一章。

13日晚間，PTT出現一則「搭上長榮航，飛上平流層」的推薦航空股的論述文章，並秀出多筆長榮航、華航及長榮航個股期的對帳單，筆法雷同2021年航海王張濬安，由於引述資料眾多，有備而來，市場高喊豪擲上億元的2023年航空王來了。

多方買進能量在14日大舉湧入，帶動14日長榮航股價跳空大漲，14日寫下四大紀錄，包括一、股價一度漲停，終場上漲3.45元，漲幅9.53％，收在39.65元，創下歷史新高。二、市值達2,127.5億元，創紀錄，並居上市公司第43名，有望入列元大台灣50成分股。三、成交值162.49億元，擠下緯創、台積電等居台股集中市場第一大。四、長榮航個股期063的成交量55,504口，為個股期中成交量最大者。

長榮航創下四大紀錄的主要原因，來自航空客運產業現階段確實相當旺，機位吃緊帶動票價上漲，長榮航5月客運業績創下歷史新高，達108.6億元，年增逾13倍。長榮航6月歐美長程線訂位率達95％，端午節連假期間的東北亞、東南亞訂位率也相當不錯，尤其東南亞的清邁、峇里島、峴港等近幾年國人喜愛的航點全部客滿，6月客運確定再刷新紀錄。長榮航總經理孫嘉明在6月初法說會上指出今年客運需求熱絡的市況將從今年旺到2024年仍無法滿足。航空產業利多飛天，是本波帶動長榮航、華航大漲的推動因子。

華航部分，外資14日展開報復性回補，大買華航6.86萬張，居外資買超張數第一名。華航14日股價上漲2.05元，漲幅9.01％，收在24.80元，14日總市值為1,491.3億元，居台股上市公司第64名。

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