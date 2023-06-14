在這裡! 台灣碳權交易所未來客戶現身

全球碳市場發展蓬勃，台灣碳權交易所也正積極準備成立，據悉總公司將設於高雄、資訊中心座落台北，管理團隊亦由證交所支援，需具備淨零減碳及環保專業。然而，外界好奇，未來參與交易的客戶會從哪裡來？一項最新調查顯示，全世界有六成的企業已經或計畫購買碳權來達到減碳目標，其中多數是因為供應鏈上游大廠要求、或目標出口市場的新規定壓力；值得注意的是，大中華及北亞區企業卻僅有11％的供應鏈廠商已經購買碳權，高達44％的企業客戶有購買計畫，大加突顯碳權與碳交易市場的重大需求。

上述數據，來自渣打集團發布的「全球供應鏈ESG永續發展調查」報告，報告聚焦全球300家企業，包括120家營業額超過20億美元的大型企業、以及180家營業額不到5億美元的供應商，邀請高階財務主管、採購和供應鏈決策者受訪。報告同時深入瞭解企業推行永續供應鏈所採取的行動、獲得的成效以及遇到的挑戰，針對問題的癥結探討可能的解決方案。

渣打集團指出，調查結果顯示仍有61％的大中華及北亞區供應商，「還在規劃」減少碳排放、實現碳中和，或者為此為目標的承諾，和大型企業的行動落差極大；受訪業者認為問題徵結，最嚴重是招募與留才困難（64％），其次是難以獲得永續發展相關的投融資資金（53％），以及投資效果難以評量（53％）。這些企業提出的棘手問題，對於台灣碳權交易所未來在與潛在客戶互動時，將是很好的參考。

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