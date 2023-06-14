客運升+燃油成本降 群益予華航目標價出爐

疫後重啟帶動觀光熱潮下，1Q23~3Q23獲利逐季走高。

航空公司獲利結構維持客運增長、貨運衰退趨勢：根據IATA統計，全球航空客運量自2020年落底後維持逐年成長，04/2023全球客運量已恢復至2019年的90.5％。各地區方面，IATA預估歐美市場2023年航空客運量即可恢復至2019年的98％~100％，而亞洲市場預計2023年恢復至2019年的86％、至2024年完全回到疫情前水準，但因疫情期間，機師、空服員等人力部分流失，短期供需仍有利業者訂價。貨運方面，隨全球客機陸續復飛、航空機腹載貨的運力供給有望增加，加上貨櫃海運價格自高點一路回落，航空運價與海運運價的比價效應不再，疫情過後貨運對於航空公司的獲利貢獻將呈下滑。

客運回升及燃油成本下跌將推升2023年獲利大幅增長：華航1Q23稅後獲利13.06億元，稅後EPS0.22元。其中客運量持續回升、QoQ+78.5％，客運價格同步提升、QoQ+1.8％；貨運量則持續衰退、QoQ-11.5％，貨運價格跌幅擴大、QoQ-24.3％。2Q23預期整體營收將高於1Q23，主要來自於客運營收的增長，加上燃油成本的下跌，毛利率有望較1Q23走高；此一成長動能預期可延續至3Q23傳統暑期客運旺季。

4Q23預期客運價量將較3Q23旺季回落，但貨運進入傳統旺季，預期營運呈現量增價跌。

就全年來看，在客運超預期復甦以及油價走低成本結構轉佳的貢獻之下，預估華航2023年稅後獲利將有顯著成長。

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