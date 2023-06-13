高力董事會改選 爆冷門

近年業績飛速成長的高力（8996）13日股東會全面改選董事，結果出現大黑馬，市場派的阿拉丁投資在九席董事中一舉取得四席，高齡87歲的高力創辦人兼董事長韓顯壽意外落馬未能當選董事，新董事會推舉高力總經理吳誌雄擔任新任董事長。

韓顯壽表示，自己原本就有退居二線的想法，有年輕、有資金實力的人加入公司董事會是件好事。

今年董事改選中，高力公司提出足額六董、三獨董，市場派的阿拉丁投資提名三董、三獨董參與競選。最終選舉結果，阿拉丁投資所提名的谷泓道、吳俊英當選普董，湯智堯、毛恩洸當選獨董，共拿下四席，讓高力進入共治時代。

韓顯壽表示，高力53年前創辦從八個人開始，堅持了這麼久，終於看到了未來，如今高雄、中壢、寧波廠產能都是滿載，股價看到了3字頭，希望未來能朝著永續百年企業前進。

高力13日收盤價也衝上306元歷史高點。高力新任董事長吳誌雄表示，受惠於俄烏戰爭帶動熱泵需求，近來愈來愈多的大型客戶來工廠參訪、稽核，板式熱交換器訂單能見度已達今年底，今年高力在全球市占率將從去年的5.1％成長至5.5％，明年目標往6％邁進，熱泵需求強勁、並不擔心，不過隨大廠近年積極擴產，供給面是要觀察的問題。

至於熱能產品方面，高力主力客戶Bloom Energy燃料電池反應盒長期大單，預估未來三至五年，熱能產品每年都能維持3成以上的成長動能。

吳誌雄表示，客戶需求強勁下，高力陸續增加真空爐設備、擴充產能，今年上半年板式熱交換器增加兩座、下半年五座，Hot Box增加一座，明年板式熱交換器再增加三座、Hot Box再增加一座，提升生產效率，針對客戶需求做好準備，今年營收可望達到年增3成的目標，值得注意的是，AI所帶動的效能與熱能的提升，未來市場對於熱處理的需求增加，也是未來機會所在。