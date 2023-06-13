創意家 打造客戶滿意新家

年度十大代銷排行榜常客，在房地產界以「紅西裝部隊」鮮明形象著稱的創意家行銷團隊，在董事長王明正、副董事長朱良能領軍下，企業精神就是「創造您的滿意新家！」對於即將上路的房市交易新制，創意家表示「開大門走大路」，怎麼規定就怎麼執行，不變原則就是讓客戶買得安心，滿意成家。

創意家行銷團隊今年蟬聯工商時報主辦的台灣代銷業評鑑金獎，朱良能開宗明義指出，董事長王明正向來勉勵同仁「開大門走大路」，身為消費者和建設公司之間的橋樑，創意家行銷團隊向來以服務首購、換屋等自住客層為主，不但為消費者嚴格把關建案品質，更期許為消費者創造滿意的新家，成就消費者、建商與銷售公司的三贏局面。

朱良能表示，創意家除在選案階段嚴格把關，案前規畫也深度參與，更憑藉全體同仁一致的誠信、專業與服務，獲得消費者認同，只要買創意家的房子即是品質保證。創意家向來自詡代銷永遠可以做得更多，同時站在消費者以及建商的角度，讓看房、買房、賣房的過程不只安全、安心，更能成就一個家，讓幸福感破表。

對於創意家的專業服務，朱良能自豪表示，創意家是服務至上的公司，經營分享、勉勵同仁的是期許大家不要以為服務只到簽約為止，事實上早自消費者踏進接待中心的那一刻起，從產品說明、正式簽約、施工一直到確保如期如質順利完工交屋，更是服務的核心，這些環節統統都做到位，才是創意家的服務精神。

朱良能分享，一般建案完工交屋時，交付客戶手中還停留在厚厚一疊傳統交屋手冊的時代，創意家團隊就已經升級到數位服務，製作影音交屋手冊。以新北市永和百億大案「勝開大地」來說，2020年完工交屋時，創意家就首開業界先河，把交屋建材使用手冊製作成影音檔，並放上YouTube供每一位住戶參考，並協助建商為500多位住戶，在短短4個月完成驗屋、交屋作業。

朱良能表示，創意家與一般代銷相較，核心價值之一就是讓客戶買得開心、買得安心，身為消費者與建設公司之間的溝通橋樑，早自選案階段就秉持嚴選原則，慎選業主並深度參與案前規畫，不合法、遊走灰色地帶的建案絕對不碰，也不會採報高價、追高價的搶案策略，也因此，房市愈旺的時候，創意家反而比較不容易接到案子，朱良能笑著說。

在產品規畫設計方面，創意家行銷團隊專業的開發、行銷、研展、企劃等各領域人才，匯集強大的腦力、精準的執行力，提供業主全方位的專業服務，為每一案做好精準的產品定位，消費者提供最滿意的新家。

面對這兩年來不動產相關法令快速更迭，包括實價登錄2.0、房地合一2.0及即將上路的平均地權條例修正案，創意家依然穩步走既定的推案步調，在多年來持續嚴選自住客為主的原則下，對推案計畫影響不大。

朱良能觀察這一波房市，發現炒作者退場了，自住客回歸主導市場，市場反而更務實、更健康；再加上近兩年政府在不動產經紀業和預售屋銷售上把關愈趨嚴格，包括接待中心必須採用防火建材並委由技師簽證、禁止紅單交易、預售屋資訊以及買賣定型化契約必須申報備查等，對於消費者保障已更上層樓，不會有模糊地帶，大大提升不動產交易安全。

朱良能表示，也由於近年政策陸續調控，未來代銷業的競爭力關鍵，將是在掌握剛性需求產品，因此創意家接案策略將鎖定自住客為主。今年上半年預計有大同區指標案「首岳」、中山北路首排「碩樺Artist」、捷運唭哩岸站旁「永沛夏沐時」、捷運北投站附近「世豐是山」、皇郡鴻漸板橋海山案，另台南市「萬吉 ONG+」、「山豐海富E+」、屏東縣「萬吉蒔光」也將登場；下半年及明年大選後則包括國泰三井三重案、蒲陽新莊案、全坤衡陽路案、樺輝士北科案、恆合長春路案、豐邑A7案、新富國華高爾夫球場案、海富台南九份子案等， 提供「專為自住量身打造」的優質產品。