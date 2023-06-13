甲桂林 述說城市豐富底蘊

由張裕能、曹瑞濱、白燿嘉創辦的甲桂林廣告，屹立迄今41年以來，已成為「高質感建築行銷」的領導品牌，由於相當擅長建築美學行銷，因此也被譽為最會說故事的房地產代銷公司，不但提供業主最佳的建築產品定位，也從外觀到規劃、從建材到工程都深度參與，以此積累員工的專業與美學涵養，更啟發適合當代房地產行銷新思維，創造開發商、居住者、投資人、社會、及銷售公司「五贏」的局面。

甲桂林廣告總經理陳衍豪表示，甲桂林向來致力在建築新趨勢、新建材、創意行銷，創辦41年來持續建構城市的天際線，被視為建築文化創意產業的領航者。最為膾炙人口的是，甲桂林最擅長建築美學行銷，被譽為最會說故事的房地產代銷公司，重視土地、人文、建築的共存共榮，透過蘊含溫度的文化美學行銷，述說城市的豐富底蘊，大大顛覆外界對於房地產代銷公司的刻板印象，這也是甲桂林最獨樹一幟的經典風格。

連續在2022年和2023年蟬聯代銷業評鑑標竿企業的甲桂林，再度於服務品質、資訊揭露、消費者權益把關上獲得肯定，陳衍豪表示，主要是甲桂林並不只是在銷售，更花費大量專業和時間，規劃出好產品。

陳衍豪表示，甲桂林自詡為台灣高質感建築的推動者，是文化與創意的綜合體，深耕房市逾40年以來，不論市場調查、需求分析、產品規畫、包裝個案形象到執行銷售策略等，將一座座經典作品呈現在世人眼前，更擅長運用創意概念與敘事能力，拉近客戶與建築的距離，讓甲桂林成為高質感建築行銷的領導品牌。

此外陳衍豪指出，甲桂林歷經40多年的房市考驗後，也創造出快速應變市場的能力，淬鍊出市場分析和行銷的專業，每次出手，都是經典！以近年代銷的台北市大同區幾個經典大案來說，包括「常殷峰澤」、「大承」、「宏國大道城」、「國王雙子星」等，甲桂林就猶如延續深厚城市生命力的文化人，讓消費者見證到西區正在翻轉的蛻變和價值。

同樣的在台北東區，今年第三季甲桂林預計推出「大隱青后」，信義區一直是台北最頂尖時尚的區域，結合即將完工的大巨蛋，包括其中的SOGO及24小時誠品進駐，甲桂林對再次升級的台北東城，將推出新的城市觀點。

另外，甲桂林為消費者權益把關，也自有一套選案哲學。在選擇合作建商方面，有一系列嚴謹的審查機制，確認建商的信譽、財務結構、及建築實績及品質後，才會進行下一步的合作，也就是甲桂林在消費者買房子前先做了最重要的品質把關，針對建商進行詳細的體質調查。

另外，在推案前業務部、研展部深入市場調研，觀察國內外經濟情勢、分析市場最新行情，並評估建商的品牌實力、產品優勢，再與建商溝通出最適宜的價格，才會進行推案。甲桂林選案是審慎再審慎的認真態度，博得建商與消費者的信任和認同。

以今年來說，甲桂林就規劃在雙北市及台南、高雄，嚴選13筆、總銷達600億元的新案，包括：「新潤朗格」、「睦月」、「嘉潤一御」、「宏國大道城」、「國王雙子星」、「漢寶西門綻」、「日初莊園」、「國城鳳山都更好」等。

值得一提的是，創新也是甲桂林企業文化的DNA之一，對於業主、消費者的服務，以及展現城市和建築深厚文化底蘊的使命感，甚至跨界合作，創新的層面都更具深度和廣度。

去年甲桂林在台南的新案「市政大道」、「日初莊園」，也是台灣文博會高雄主場延伸的「跨城市展場」，藉由藝術策展延伸進接待中心的生活美學，創下地產界聯名國家等級、城市規模策展活動的先例；接下來，甲桂林更在高雄首發公辦都更案「國城鳳山都更好」，邀請翃舞團拍攝鳳山一系列作品，可望再度於跨界合作中碰撞出新舊融合的生命力和火花。