萬群 把客人當丈母娘款待

中台灣不動產界的代銷天王－萬群地產開發，目前線上銷售、籌備中、以及在手中的地產代銷案，總銷金額估計高達1,200億元的規模！旗下擁有160位業務菁英團隊的萬群地產董事長謝坤成說，萬群從不把代銷業當成不動產業、或是房地產業，而是當成服務業經營，「我要業務團隊把客人當成未來的婆婆、未來的丈母娘」，把自己最好的一面充分展現出來，讓客戶走進接待中心，一次就買單！

萬群地產許多代銷案不僅賣出亮眼成績、甚至創造區域新高價，例如台中水湳「豐邑PARK ONE」預售案，就賣出每坪破百萬元的新天花板價，在業界成為熱門話題！萬群地產也因此榮獲2023年工商時報台灣代銷業評鑑「金牌大賞」的肯定！

萬群地產創立至今與許多重量級建商攜手合作，而且常是一案接著一案的合作下去，包括豐邑機構、富宇集團、麗寶集團、親家建設、允將建設等，都是萬群長期配合的建商客戶；萬群目前線上銷售中的超級大案，包括富宇台中南屯區260億元大案、豐邑水湳120億「PARK ONE」、親家水湳90億大案、富宇豐原「大宅豐鼎」近百億預售案等。

投入代銷行業超過30年的謝坤成，經歷過房地產業的大起大落，所以看到了許多代銷業者經常會陷入「賣得好雄心壯志、賣不好就垂頭喪氣」的循環。他說，萬群不是房地產業、也不是不動產業，而是服務業，「每天開門營業前，我要求業務團隊都得保持最佳狀態面對客人。」

正因為代銷業是一個高壓行業，謝坤成帶領業務有三大撇步，第一是鼓勵與激勵員工士氣，以及捨得獎勵員工；第二是設定目標、追蹤目標，協助員工達成目標。謝坤成每天早上會與各案場的專案人員視訊開會，「我開罵的時候很兇，但員工需要我出面提供協助時，我也會全力幫助他」！

第三是創造最好的銷售條件，例如砸重金打造豪華接待中心。謝坤成說，一生當中最昂貴的事往往就是買房子，客人動輒花上4、5,000萬元購屋，萬群想創造讓客人覺得愉悅的銷售空間，因此把接待中心打造的猶如國際精品店、米其林餐廳；此外，業務員在接待中心經常一待就是10～12小時，萬群不惜砸大錢把接待中心的配備、空間規劃得比飯店還要舒適，「讓員工好做事、才能做好事、才能把事做好。」

談到代銷與建商的關係時，謝坤成強調，建商與代銷是「水幫魚、魚幫水」的關係，但建商若用做生意的心態談代銷，萬群寧可不接案子！「雙方財力懸殊、怎麼談生意？！」他說，代銷的天職就是幫建商找到好客人、賣到好價格，不僅讓民眾買到理想的房子，也為建商創造最大的利益，「代銷用專業賺取該賺的服務費。」

不過，謝坤成說，代銷經常幫建商完成不可能的任務，「但代銷只能做人做的事，不能做神做的事」，卻有很多建商把代銷當成神、當成鬼，房子賣得好的代銷就是神、賣不好就變成鬼，「代銷不是被神話、就是被醜化，建商何時才能把代銷當成人呢？！」謝坤成語重心長的說。

值得一提的是，早年從軍校畢業的謝坤成，後來進入美容沙龍從事整體造型。他說，產品的基礎條件很重要，但業務人員的儀容與態度更重要，他挑選業務有一套，「男業務要挑精力充沛的、女業務要選笑容滿面的」，所以萬群的業務團隊個個神采奕奕、笑容可掬。

此外，許多業者為了衝刺業績，對代銷業務「事前承諾一堆、事後船過水無痕」，造成業務流動率高。謝坤成說，萬群不做空頭承諾，一直在思考如何讓代銷業的待遇制度化！萬群因此推出「案進案出」制度，鼓勵跑單、業務一案服務到底，結案後可多提撥獎金鼓勵，專案分紅也較原有獎金多出5成至1倍，藉此穩定人事。萬群至今業務員都是專職不外聘，即使是跑單人員，也是長期配合。

謝坤成在穩定人事的同時，也經常提醒各案場的專案，不能只會賣房子，還必須擁有全方位的能力，例如會企劃、會行銷、懂得經營媒體關係等等，把自己當成店長，要成為經營管理人才，而不是只會銷售，況且「與其會賣房子，不如讓房子好賣」，鼓勵專案想辦法為新案創造附加價值，例如說服業主加碼建材與配備、甚至讓利等等，讓客人更有感。