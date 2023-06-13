信義代銷 先義後利口碑讚

信義代銷連續第二年獲得工商時報舉辦「台灣代銷業評鑑」金獎，信義代銷總經理李少康指出，信義代銷承襲信義企業集團「以人為本、先義後利」的理念，在平均地權條例修正案普遍限縮預售市場及代銷業的發揮空間下，擁有集團房仲近500店的「全房產」通路、長年龐大客戶需求累積大數據，主力經營剛需客層，成為最強競爭優勢。

李少康表示，信義代銷對於顧客權益保障更為重視，在經營理念、規章制度、作業流程上，都承襲信義企業集團的DNA，總公司透過專業神祕訪客評核機制，到接待中心實地探訪、查核人員案場接待安排、服務態度、文件與後續回訪狀況。

同時也建立起標準服務流程，進行客戶滿意度調查，於成交客戶資料建立後即透過專案即時電訪，藉以更進一步瞭解及反映客戶意見，以期提升整體服務品質。在個案廣告稽核上，所有廣告物、文宣，均由法務單位授權專人審核，檢視有無廣告不實情形、抵觸法令與相關不當用語等，並由專業幕僚、建築師把關。

信義代銷不僅長年入選北台灣十大代銷之列，近年業績逐年成長，2021年營收18億元更創下歷史新高，即使去年預售市場普遍衰退，但在結合房仲通路的全房產2.0加持下，仍創造12億元業績。

李少康表示，因應平均地權條例修正上路，信義集團迅速組成跨單位因應小組密切追蹤法令動態與調整銷售策略，能符合法規要求。

信義代銷也積極優化服務流程、因應疫情改變銷售模式，都受到業主與客戶的信任。信義代銷擁有集團遍及六都近500家房仲分店，所形成的導客效益，是其他代銷業難以複製的優勢。

房仲分店長年累積下來、每天更新的來客及需求所形成的大數據，可以精準服務客戶需求，相較很多代銷業者以經驗法則在判斷市場走勢和產品定位，信義代銷以「客戶在哪裡？」「客戶要什麼？」的精準量化數據，針對客戶需求規劃出合適的物件，也更能提供業主產品定位、規劃的依據。

信義代銷全房產2.0加上對個案的價值塑造，在房市不景氣階段創造大量來人與充沛業績，尤其透過房仲分店而來的精準客戶，使個案因全房產效益的來人成交比遠優於市場，例如今年5月全房產來人成交比達9：1，2022年疫情期間，個案透過線上看屋導客，來人成交比也達9：1。

信義代銷近期推出信義區總銷7億「信義麗心」、文山區總銷22億「岳泰峰華」等案，都能在短期內順利銷售。

由於去年下半年不少個案因景氣驟變、推出遞延，今年上半年信義代銷推案量為352億元，預估全年約500億元，並規劃推出松山區「將捷行書」、信義區「華誼基隆路案」等案，過去信義代銷以雙北為主要經營版圖，近年也逐步跨出雙北以外，日前已在桃園正式成立分公司，並在桃園取得麗寶集團小檜溪等二件大型個案，並在台中接下嘉磐建設新案，未來長期將計劃逐步發展至全台七都有房仲門市據點的都會區。

李少康表示，受到房市政策、總體經濟影響，整體市場信心較為保守，明年總統大選後預計市場才會有較明顯回溫。因應銷售期拉長，代銷業者的風險承擔能力、創新能力和銷售節奏與成本控管，變得更為重要，並且在業主購地時就介入協助產品設計、定位，盡早服務業主。

目前房市買盤回歸剛需自住，房市資訊揭露也更為公開、透明，買方對於房屋總價更為敏感，未來開發方向將著重舊市區，以適當的總價帶、合宜的居住坪數，透過個案價值塑造，為買方創價。

近年信義企業集團積極落實ESG各項管理，使環境邁向永續淨零、發展共好、共生、共創的社會，並落實企業社會責任讓企業永續經營，信義代銷在集團資源協助下，未來將策略性提供客戶ESG相關之顧問服務，期許成為代銷第一品牌。