遠雄房地產 服務一直都在

遠雄房地產公司多年來一直站在建築業巨擘遠雄集團的肩膀上，挾著集團上中下游的垂直整合資源和優勢，向來以「最懂生活的購屋專家」自許，而最大的核心價值，即提供客戶一條龍的全方位房地產銷售服務，不論是預售、成屋銷售階段，甚至入住後，遠雄房地產的服務，一直都在！

遠雄房地產擁有業界罕見的建築舞台，產品不但多元化、更是全方位，舉凡住宅、豪宅、廠辦、商辦、店面等都一應俱全，已購客戶更遍及全台主要城市，談到如何贏得消費者的心，為消費者提供最好的服務品質，遠雄房地產總經理張麗蓉分享三關鍵。

首先，遠雄房地產秉持以客為尊的服務精神，為每一位走進銷售案場的客戶，耐心的以大量時間解說區域、地段、生活機能和產品規畫等資訊，因為遠雄房地產的業務不只是業務，更是每位客戶的「生活顧問」，讓客戶買到理想的家。

第二，是遠雄房地產高度重視消費者賞屋時的人身安全，以及經紀業專業保護，讓消費者能夠安心賞屋。除了全面拉高防疫規格，客戶預約現場賞屋時，接待中心現場更配備齊全消毒門、酒精、口罩等防疫用品，在第一時間先確保賞屋客戶的人身安全；此外，總經理室更下轄直屬的職安單位，透過專責的職安同仁，定期現場巡檢及向同仁進行職安教育訓練，務必要讓客戶在安全的環境下，擁有最安心的賞屋體驗。

第三，資訊充分揭露，張麗蓉表示，每一個案場都會在顯眼處設置有消保專區，充分揭露8大營業執照、及9大資訊專區相關文件，務必要讓民眾能夠容易的親近、翻閱與索取，另外，在官網上充分揭露銷售建案的實價登錄，盡可能地將建案資訊完整揭露、讓資訊透明化。

此外，為了提醒消費者新的法令政策，遠雄房地產更會在第一時間配合法規調整訂單、相關買賣契約書等文件的條款，清楚標明「不得轉售第三人」，簽約前提供至少5日審閱期，若有退定，則全額退還定金，以遠雄房地產的經紀專業，做為消費者安心簽訂的最大防線。

張麗蓉也表示，遠雄房地產也很早就已開始導入嚴謹的內部會審與自主查驗的內控機制，透過自主的內部控管，「把法律當作是我們的紀律！」

此外遠雄房地產與一般代銷公司銷售合約屆滿即撤場的作法，更迥然有別。

張麗蓉表示，遠雄房地產對於深入耕耘產業的專注度，非常的高，也由於銷售產品來自同一集團，因此多年來一直堅持提供一條龍的銷售服務，不但可精準掌握業主產品規畫，更可讓服務具有延續性，這也是遠雄房地產能為消費者把關，提供最佳服務的關鍵，讓客戶不論是與代銷或業主的溝通，或是賞屋、購屋、交屋前後的各種問題，都能輕鬆地找到服務窗口協助解決問題，這是一般代銷很難做得到的。

張麗蓉也談到，「遠雄房地產的選案哲學，就是從產品規劃就開始深度參與！」因為在整個建築產業鏈中，代銷是最接近客戶的一環，客戶的輪廓樣貌、對未來生活的需求與想望，最熟悉、也最直接的就是代銷！所以遠雄房地產擁有洞悉消費者需求的專業，以協助業主做最佳的產品規畫。

以去年來說，遠雄房地產在全台推出7筆新案、推案量達163億元；2023年預計將推出8筆新案、總銷金額達472億元，包括：桃園「遠雄仰森」、台中「遠雄藝舍」和「遠雄琉蘊」、台南「遠雄藏萃」和「遠雄綠禾」、「遠雄東御苑」、鹽行案，及高雄「遠雄峰蘊」。

張麗蓉表示，為了更精準地掌握消費者想要的生活，遠雄房地產每年投入的市調費用，就斥資上百萬！所以我們敢說是「最懂生活的購屋專家」，就是源自選案哲學，選擇對的規畫，給消費者更契合的美好生活！