海悅國際 實現對家的夢想

「實現對家的夢想！」是房地產代銷天王－海悅國際開發公司堅持不懈的願景，為創造最宜居的幸福居所，海悅兌現對客戶的有感實質回饋，包括成立「LINE海悅小秘書」、發行「海悅幣」、「海悅國際聯名卡」、推出千萬購屋金圓夢成家計畫等，可謂寵愛客戶無極限，也獲得消費者頻頻按讚。

由黃希文、曾俊盛、王俊傑、林輔政四大天王共同創辦的海悅廣告和海悅國際，從創業之初到目前壯大為14度榮獲全國代銷霸主的業界龍頭，創辦27年來始終一如初心的，就是堅持以全方位熱情、專業，不僅提供業主在土地規畫、建築設計、平面規畫、公共空間、藝術品味等專業建議，更為消費者實踐對於居住的夢想。

對於蟬聯2023年「台灣代銷業評鑑」金獎，王俊傑謙虛指出：「這是一個榮耀、也是一個挑戰！」從去年首度獲獎，即可從評鑑內容中自省如何提供消費者更好的服務，抱持兢兢業業的態度自我鞭策、持續精進，舉凡從接待中心以及樣品屋設計、案場管理、銷售企劃到售後服務等，不論在服務品質、資訊揭露、法規遵循及保障權益等層面都力求完善。

海悅的精緻服務，貫徹在每年手握2千多億的代銷案中，不論質、量都有一套嚴謹的管理制度和服務標準，不論首購、首換，或訴求頂級客層的高級住宅，所有團隊都是以熱情、專業的態度服務業主和客戶，更以創新、細膩的思維，提供最符合消費者需求的產品。

此外，海悅擅長運用大數據進行精準行銷，把與同業之間的距離拉到極大化。王俊傑分析，「海悅與其他代銷公司相較，最大的核心競爭力正是擅用大數據！」海悅是國內第一家設立數位部門的不動產代銷公司，早自2016年即成立「LINE海悅小秘書」，讓消費者隨時在LINE粉絲專頁獲得一對一的諮詢、專人預約賞屋等服務；此外，為升級會員的回饋，更在2019年領先業界發行「海悅幣」，提供會員用於折抵購屋金，早日一圓購屋成家的美夢；另外海悅更推出千萬購屋金圓夢成家計畫，舉辦周周抽家電、月月抽百萬購屋金等活動，協助客戶勇敢成家。

2021年海悅又有新創舉，與兆豐商銀合作發行「海悅國際聯名卡」，創下國內房地產業與銀行合作發卡的先例，也是第一張為首購客戶全方位設想、提供客戶購屋定金享有2.5％回饋或24期0利率的二選一優惠；迄今短短2年，發卡量已達2萬1千多張，刷卡平均單價也優於發卡銀行各類信用卡。

王俊傑表示，海悅相當重視客戶的需求，不但嚴選代銷案，並擅用大數據分析，提供客戶最多樣化的選擇，更願意給客戶有感、實質回饋，客戶也往往會推薦親朋好友，所以海悅能持續把市場做大，關鍵正是了解客戶的需求。

海悅近來在桃園、新竹與台南的銷售維持穩健，其他區域也逐步恢復平穩，目前全台代銷儲備量能達2,000億元，今年主要新案包括：新北市土城「美德市」、板橋「勝輝一邸」，台北市「台北之星」、「冠德信義」、「力麒天沐」，以及桃園「璟都未來城」、新竹「利晉曙光」、台南「世界南科」等。

展望未來，王俊傑指出，海悅將因應台灣房市各區的趨勢和變化，謹慎接案，並在原有代銷業務外，以永續建築的專業領航者自許，積極參與合作伙伴的土地開發、投資興建，其中已動工的台北市議會舊址地上權案，將打造為獲綠建築與智慧建築標章、符合ESG未來建築內涵的優質辦公大樓，可望成為台北西區門戶計畫的國際級地標。