直擊服務現場 規格升級

第二屆台灣代銷業評鑑，特別遴選20家最具規模與代表性的知名代銷公司作為評鑑的對象。整體過程中，評鑑團隊除了觀察代銷案場的「合規、專業、態度」三大服務面向，並進一步從代銷服務流程中的「物件資訊公開、買賣價格公平、作業流程合規、產業知識專業、硬體環境友善、服務態度親切」六大構面中萃取關鍵內容，對各家業者進行各個服務環節的神祕評核。

由於每個建案特色及銷售狀況與進度均有不同，評鑑團隊為求深入且公平、透徹的觀察，在評鑑查核的劇本與題型設計上，特別經過反覆的推敲演練，每位訪員均依照「電話預約、現場賞屋、再次回訪」的三個購屋流程，針對代銷案場人員的電訪、儀態、接待應對、專業知識及法令遵循，都仔細的體驗觀察、深入評核。

今年評鑑團隊共出動10位具專業資格的神祕訪員，其中不乏具備C.M.A顧問式神祕客證照的顧問級訪員，親自扮演購屋民眾來進行稽核，這些顧問級的神祕訪員都是經過精挑細選，曾參與大型服務評鑑的專業訪員，也都是輔導企業的顧問，每一位都具備SGS或TSAA的專業證照，且擁有三年以上的神祕稽查資歷，可以說是為今年的評鑑規格直接躍升了一個等級。在去年首屆評鑑的經驗傳承下，今年的代銷業評鑑力求精進，兼顧流程順暢性、架構完整性、訪員專業性，必然能帶給全台灣代銷從業人員及潛在購屋民眾最具公信力和參考價值的評鑑成果！

（文／柯南國際副總經理李欣芫）