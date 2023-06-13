三大發現 驚豔神祕客

台灣代銷業評鑑今年邁入第二屆，專業神祕客根據預售屋購屋流程進行深度稽查，最終評選出六家最佳代銷公司。這些獲獎者通過嚴謹公正的評核，從預約賞屋、現場帶看、回訪議價等流程均展現出色的服務水準、資訊揭露和法規遵循，從而贏得評鑑單位的肯定。

綜合本次台灣代銷業評鑑結果，有三個重要發現值得分享：

1. 交易過程透明 確保公平秩序

確保交易安全是預售屋銷售中的重要服務品質之一，本次評鑑針對代銷公司的「購屋買賣訂購單」檢視發現，訂購單能清楚標示簽立後不得轉售予第三人，透過明確標示紅單的轉售限制，保障預售屋銷售的公平和秩序。此外，訂購單中清楚標明購屋標的物，可見經紀人簽章位置等相關資訊，以確保買賣雙方對交易內容有明確的了解。這樣讓交易過程更加透明，減少了潛在的誤解和爭議的可能性，保障真正購屋者的權益。

2. 提供合約書審閱 增加購屋者信任

接待中心提供預售屋買賣契約書供購屋者審閱，有效增加購屋者的信任感，讓消費者了解並確認合約條款內容，能夠更全面地評估交易條件，並做出適當的決策。獲獎代銷公司皆能提供契約書現場翻閱，並有業者製作不動產說明書並重點解說，保障購屋者權益。不過，本次評鑑中當神祕客要求攜帶合約書回去仔細閱讀時，仍有約25％的業者委婉建議先付訂金才能將合約書帶走，顯示部分人員對法令的理解仍有待提升。

3. 高度重視退款 遵從規範要求

在本次評鑑中，當神祕客詢問下訂後未簽約時如何處理訂金時，受評業者無條件退還訂金的整體落實度高達九成，較去年明顯提升。此外，獲獎代銷公司的銷售人員沒有利用不當行銷手法誘導購屋，也沒有施加任何形式的銷售壓力，遵從規範的誠信行為，獲得評鑑神祕客的高度評價。

隨著政府積極推動房地產市場的改革與監管，預售屋市場正逐漸邁向正規化。我們綜合本次評鑑成績發現，政府透過加強對代銷公司的管理，完善資訊揭露和新制度，提高消費者的的知情權和保護權，從而提升了代銷業整體體質。我們期許，未來預售屋市場更加健康發展，並且購屋者的權益也得到更好的保障。

（文／柯南國際顧問事業部經理暨專案顧問岳蕙蘭）