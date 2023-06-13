台灣代銷業評鑑金獎 揭曉

由工商時報首創並主辦的「台灣代銷業評鑑」邁入第二屆，頒獎典禮及代銷業高峰論壇於13日隆重登場，工商時報社長陳國瑋表示，經由SGS認證的「神祕客」以50項嚴謹標準進行公正客觀評鑑後，共有六家代銷公司脫穎而出，包括海悅國際、遠雄房地產、信義代銷、萬群地產、甲桂林廣告、創意家行銷團隊榮獲金獎，改寫代銷業優質服務的新標竿。

陳國瑋表示，工商時報2022年開風氣之先舉辦「台灣代銷業評鑑」評鑑，獲得外界廣大回響，今年更擴大舉辦，評鑑範圍延伸到北中南都會區，家數也增加至前20大代銷公司，而今年榮獲金獎的六家公司，不論在資訊透明、交易安全及法規遵循方面都有優異表現，得獎實至名歸；此外，平均地權條例修正案即將於7月1日上路，此次代銷評鑑更別具畫時代的意義。

擔任頒獎嘉賓的內政部次長花敬群致詞時表示，一個產業要永續發展，最穩固的基石就是要贏得社會大眾的信賴，去年全台最權威財經媒體工商時報「很勇敢的」做出一個突破，用嚴格的標準來進行代銷案場評鑑，同時內政部也進行一連串的稽查和管理，結果顯示近一年來代銷業不論在法規遵循、服務品質、交易安全和消費者保護方面，都有長足進步，這是非常不容易的事，尤其能禁得起柯南國際刁鑽的評鑑，代表這六家金獎公司「真的是貨真價實的！」

甲桂林廣告維總經理陳衍豪在發表得獎感言時表示，甲桂林今年邁向第41年，也自我期許每一次推出新案，都能傳遞出當地深厚的文化底醞，讓建案與環境美好共生。

信義代銷總經理李少康表示，很榮幸連續兩年在代銷評鑑中獲獎，關鍵在於信義企業集團「以人為本」的企業精神，以及向來重視消費者權益的經營理念。

萬群地產處長廖振甫表示，代銷業是一個服務的事業，萬群地產強調群策群力，獲獎是殊榮，未來如何把服務業精神發揮到極致，更是萬群的期待。

海悅國際總經理王俊傑表示，再次獲得代銷評鑑金獎殊榮，對我們是很嚴格的挑戰，因為海悅規模很大、場案更遍及全台，犯錯機率相對較大；在不動產相關法令快速更迭下，期許自我必須更戰戰兢兢，把代銷業最重要的角色-產品規畫做到最好。

遠雄房地產總經理張麗蓉表示，房地產代銷業是對各個領域都必須深入專精的服務業，包括從法令、市場、稅務、金融、法規、營建到管理等，遠雄房地產此次獲得金獎，具有非常特別的意義，更是一大鼓勵。

創意家行銷副董事長朱良能表示，創意家今年是第二度獲獎，創意家董事長王明正也在上周接掌台北市代銷公會理事長，未來三年不但任重道遠，希望能在既有基礎上讓產業更成長，同時也期待明年代銷業評鑑，能看到更多公司可以獲得這個殊榮。