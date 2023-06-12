華航5月客運營收年增10倍 創同期新高

華航（2610）公布5月合併營收為144.71億元，年增22.08億元、增幅18.01%；其中，客運收入89.71億元，創同期新高，較去年同期增加82.22億元，增幅1,097.73%，主因為運能逐步恢復且市場需求轉強。

華航表示，5月雖為航空淡季，但華航整體營收仍維持第一季水準，在穩健增班的規劃下，客運收入較去年同期成長超過10倍，尤其每周近140班由台灣往返東北亞，日本航線展現強勁復甦力道，營收成長幅度最顯著；另北美航線載客增加，也挹注整體營收表現。

在國際旅運需求暢旺，華航暑假旺季全航線訂位率皆逾八成，在持續增班及旅展銷售推波助瀾下，看好客運將持續成長。

華航貨運收入為44.72億元，受全球通貨膨脹、貨幣緊縮政策影響，消費需求降溫，另受到各地勞動節及日本黃金週等假期影響，整體市場成長放緩，惟5月整體表現仍優於疫前2019年同期。

華航7月18日將開航捷克布拉格，歐洲版圖擴展為6個航點，包含德國法蘭克福、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、奧地利維也納及義大利羅馬，爭取高收益直飛客源，並串連歐洲、東南亞經台灣中轉的商機，優化區域線產品，精準布點擴大競爭優勢。

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