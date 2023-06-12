訂單需求穩健 劍麟5月營收年增29.23％

劍麟（2228）公告5月營收4.11億元，年增29.23％，累計前五月營收18.61億元，亦較去年同期成長9.89％。劍麟表示，受惠歐美車市銷售呈現穩健年增力道，帶動全球主要一階汽車安全零件供應商客戶訂單保持良好需求，目前汽車事業銷售已優於疫情前水準。

劍麟進一步指出，集團將持續精進原料採購良好控管，以及大陸、台灣、波蘭廠生產效率優化等，助力整體訂單出貨動能提升，挹注集團營運保持良好成長態勢。

根據專業研究機構Report Ocean預估，看好全球政府、民眾對於乘車安全的重視，對於汽車安全功能需求、每車搭載安全件數量持續增加，預估未來八年每年保持12.9％年複合成長率，推升2030年整體市場規模將達1,491.6億美元，有助於創造劍麟旗下汽車事業良好業務發展環境。

劍麟指出，隨著全球汽車低價化、新能源車發展，帶動汽車零組件朝向模組化、輕量化與高值化需求，憑藉集團掌握汽車安全系統產品關鍵研發技術與優異製造工藝，且長年與全球主要一階汽車安全零組件供應商客戶深厚業務基礎，近年持續與客戶共同開發汽車安全件新款產品專案數量增加，並亦持續投入新能源車散熱應用領域布局，有助於墊高集團於全球市場競爭力，並創造中長期營運良好正面之效益。

展望2023年第二季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟表示，公司戮力擴大汽車事業整體業務接單動能，以目前整體在手訂單量能，有望保持今年營運展現良好成果，集團仍持續投入新款車用安全件產品開發設計，並與主要客戶推進今年新產品、新訂單量產進度，同步優化台灣、大陸及波蘭廠生產效能，提升集團整體市場競爭力，有望創造未來營運成長表現。

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