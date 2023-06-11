全台預售屋 房價1字頭幾近絕跡

營建成本居高不下，電梯大樓造價已不下每坪20萬元，帶動全台預售屋價格全面升級，三年前全台還有19％的預售屋交易每坪單價在1字頭，今年前四月僅剩不到4％，地價、造價高漲下，全台預售屋1字頭房價版圖已近絕跡。

永慶房產集團統計顯示，2020年時全台約還有超過1.3萬件的預售屋交易單價在1字頭，占整體預售屋交易的19％，今年前四月僅剩不到800件交易單價1字頭，占比僅有3.7％。

北台灣的雙北市、基隆1字頭預售屋掛零，桃園、新竹、台中僅約1％，南台灣的台南、高雄約3％，七大都會區1字頭房價幾乎絕跡，僅有預售市場交易規模較小的雲林38％、宜蘭32％，嘉義、苗栗、南投約15％。

與三年前房價大幅起漲前的2020年相較，一些過去被視為平價區的二、三線城市，1字頭房價消失的速度驚人。三年前屏東全數預售屋交易房價均為1字頭，如今僅剩9％，三年來減少了91個百分點；受惠於竹科效應，頭份、竹南房價暴漲的苗栗，1字頭房價從三年前的90％，減至今年的16％，減少了74個百分點；此外，基隆、彰化、雲林、台南、高雄三年間也都大減30～50個百分點。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示，今年4月營建工程指數創歷史新高，預拌混凝土、鋼筋、型鋼、鋼板等，5年來價格大漲3～4成，過去興建標準樓高的電梯大樓造價每坪約13萬～15萬元，如今已漲到20萬元，如果是小基地、高樓層的建案造價更高，而在地價高、房價容易創價的都會區，營建成本影響還相對較小，在地價低的二、三線城鎮，營建成本占房價結構的大宗，預售推案成本高漲，房價1字頭幾乎全面絕跡。

以網路刊登平台591觀察，目前全台線上4,200多個線建案，僅剩不到100個單價1字頭，目前1字頭新建案大宗，主要在宜蘭五結、礁溪、東山、蘇澳，以及雲林西螺、斗南、土庫、斗六等地。

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