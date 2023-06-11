海運今年倒吃甘蔗 惟業者憂心「這件事」

貨櫃海運價量脫鉤，業界估，今年市況可能「倒吃甘蔗」，但恐怕不會很甜！長榮、陽明、萬海5月貨運量與營收都出現月增、年減，顯示第二季市況好轉，歐元區5月CPI（消費者物價指數）年增6.1％略降，美國13日發布5月CPI將是風向球，業界預期第三季季節性需求增加、補庫存，貨量爬升。

但業界也憂心，貨量增不代表運價一定會漲，供需失衡造成價量脫鉤。今年除了進入新船交船高峰，據Alphaliner截至5月22日統計，全球約3.6％貨櫃船隊（94.6萬TEU）閒置，首次跌破100萬TEU，預估今年供給成長8.3％，高於需求成長的1.4％。

對照上海航交所運價指數SCFI走勢，5月截至6月2日的1,029點、月漲3％，但9日又回落至979.85點。自景氣反轉，SCFI指數今年2月中跌破千點以來，三次嘗試攻上千點仍守不住。但不要小看航商穩價決心，持續減併班縮艙，已畫出900點底線不破，就待貨量增加漲一波。

馬士基、陽明等航商表示，目前歐美需求穩定，但沒看到貨量激增。根據Descartes的報告，今年5月美國貨櫃進口量約210萬TEU，月增3.8％、年減20％，比疫前2019年5月僅多0.5％；累計今年前五月銷量與2019年持平。

美國線要看到貨量顯著增加，謝志堅等業界大老估計，要到第三季，全美零售聯盟（NRF）預估第一季、第二季零售較去年同期分別下跌23％、16％，第三季年減幅收窄至7％，隨庫存消化差不多，7、8月補庫存和準備年底節慶新訂單，第四季貨運量有機會比去年同期增加。

下半年貨量可望增加，但不代表運價一定會漲，除了運力過剩之外，多家貨代業者透露，還是有船公司為衝高裝載率殺價搶貨，除了美國線競爭激烈，歐洲線運價也鬆動，市場傳出2M聯盟2025年拆夥效應提前發酵，地中海航運、馬士基等歐系航商殺價搶大貨。

陽明、萬海等航商估計，第一季是谷底，若地緣政治趨緩、通膨回落、庫存去化，未來展望正向。

此外，根據Sea-Intelligence的報告，全球海運業今年首季息稅前利潤約70億美元，遠低於去年同期的439.3億美元、2021年同期的162.8億美元，但高於2019年首季的6.21億美元，亦即與疫前相比，航商的獲利能力已提升。

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